Украинская свинья доедает российского штурмовика. ВИДЕО 18+
В сети появилось видео, на котором беспилотник Сил обороны зафиксировал, как свинья "доедает" тело мертвого российского штурмовика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины иронично комментируют увиденное: "Если Бог не попустит, то свинья не укусит".
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
Alex Zverev #512929
15.10.2025 18:58
віктор федорович #394174
15.10.2025 19:09
Ivan Pogorelov
15.10.2025 19:35
Ти бачь, яку каку жре.
смердюче