Розкидані тіла мертвих загарбників: українські бійці ліквідували 30 окупантів на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Українські Сили оборони продовжують нищити особовий склад противника на Добропільському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео з безпілотника видно щонайменше три десятки мертвих окупантів, які розкидані по відкритій місцевості.

"Відео, яке чудово передає атмосферу справжньої кілл-зони для російських штурмовиків, яких групами та поодинці відправляють на вірну смерть під українські дрони", - іронічно коментують бійці під відео у соцмережах.

