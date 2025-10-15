1 376 2
Розкидані тіла мертвих загарбників: українські бійці ліквідували 30 окупантів на Добропільському напрямку. ВIДЕО
Українські Сили оборони продовжують нищити особовий склад противника на Добропільському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео з безпілотника видно щонайменше три десятки мертвих окупантів, які розкидані по відкритій місцевості.
"Відео, яке чудово передає атмосферу справжньої кілл-зони для російських штурмовиків, яких групами та поодинці відправляють на вірну смерть під українські дрони", - іронічно коментують бійці під відео у соцмережах.
