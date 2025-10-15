УКР
Розкидані тіла мертвих загарбників: українські бійці ліквідували 30 окупантів на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Українські Сили оборони продовжують нищити особовий склад противника на Добропільському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео з безпілотника видно щонайменше три десятки мертвих окупантів, які розкидані по відкритій місцевості.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Відео, яке чудово передає атмосферу справжньої кілл-зони для російських штурмовиків, яких групами та поодинці відправляють на вірну смерть під українські дрони", - іронічно коментують бійці під відео у соцмережах.

Дивіться також: Обгорілі тіла окупантів валяються в лісі: бойова операція бійців "Омега". ВIДЕО 18+

армія рф (19078) безпілотник (5039) знищення (8487) Донецька область (9827) ЗСУ (8018) Покровський район (1099) Добропілля (111)
Коментувати
ляпота...двіжуха..
15.10.2025 20:53 Відповісти
Для кацапов доступен один вид деятельности, быть удобрениями..
15.10.2025 21:26 Відповісти
 
 