Дроны 46-й бригады уничтожили десяток оккупантов и технику, которую военные РФ прятали в лесополосах. ВИДЕО
Пилоты дронов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады нанесли удар по технике и живой силе противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны уничтожили ударными БПЛА 7 вражеских укрытий, 2 мотоцикла, 3 дрона и одну машину.
Также бойцы показали кадры, на которых видно ликвидацию более десятка оккупантов, которые пытались спрятаться в лесополосах.
Видео своей боевой работы бригада опубликовала в соцсетях.
