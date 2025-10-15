РУС
Дроны 46-й бригады уничтожили десяток оккупантов и технику, которую военные РФ прятали в лесополосах. ВИДЕО

Пилоты дронов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады нанесли удар по технике и живой силе противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны уничтожили ударными БПЛА 7 вражеских укрытий, 2 мотоцикла, 3 дрона и одну машину.

Также бойцы показали кадры, на которых видно ликвидацию более десятка оккупантов, которые пытались спрятаться в лесополосах.

Видео своей боевой работы бригада опубликовала в соцсетях.

армия РФ (20917) беспилотник (4412) уничтожение (8164) техника (1843) 46 отдельная аеромобильная бригада (11)
