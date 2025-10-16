Удары "Птахів Мадяра": уничтожены укрытия, техника и личный состав РФ. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных и технику на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари поразили 10 мотоциклов, 6 автомобилей, около двух десятков оккупантов, 6 антенн, 5 дронов и одно укрытие.

Также в видео бойцы отметили, что за первые две недели октября было уничтожено и "отправлено домой" 3457 захватчиков.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграмм-канале подразделения.

