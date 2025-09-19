Оператор FPV-дрона із 58-ї бригади влучає у пікап окупантів, захований у лісосмузі. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського влучив у автомобіль, який окупанти заховали у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Дощ вважається нельотною погодою через цілу купу зрозумілих факторів. Та пілоти 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади доводять, що неможливого для них майже не існує. Пропонуємо вам ліричне відео зустрічі українського FPV-дрону із пікапом окупантів", - йдеться у коментарі до запису.

