Оператор FPV-дрона из 58-й бригады попадает в пикап оккупантов, спрятанный в лесополосе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского попал в автомобиль, который оккупанты спрятали в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Дождь считается нелетной погодой из-за целой кучи понятных факторов. Но пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады доказывают, что невозможного для них почти не существует. Предлагаем вам лирическое видео встречи украинского FPV-дрона с пикапом оккупантов", - говорится в комментарии к записи.

