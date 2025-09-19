РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10434 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
475 0

Оператор FPV-дрона из 58-й бригады попадает в пикап оккупантов, спрятанный в лесополосе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского попал в автомобиль, который оккупанты спрятали в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Дождь считается нелетной погодой из-за целой кучи понятных факторов. Но пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады доказывают, что невозможного для них почти не существует. Предлагаем вам лирическое видео встречи украинского FPV-дрона с пикапом оккупантов", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ повторным ударом уничтожили обустроенную в разрушенном здании подземную базу российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (121) дроны (4712)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 