Оператор FPV-дрона из 58-й бригады попадает в пикап оккупантов, спрятанный в лесополосе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского попал в автомобиль, который оккупанты спрятали в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Дождь считается нелетной погодой из-за целой кучи понятных факторов. Но пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады доказывают, что невозможного для них почти не существует. Предлагаем вам лирическое видео встречи украинского FPV-дрона с пикапом оккупантов", - говорится в комментарии к записи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль