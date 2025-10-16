Операторы дронов 58-й ОМПБр уничтожили три укрытия с оккупантами. ВИДЕО

Операторы дронов из 58-й ОМПБр уничтожили три укрытия с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Даже под землей достают врага пилоты 3 мотопехотного батальона 58 бригады. В прифронтовой зоне противник часто пытается укрыться в подвалах. Там также иногда обустраивают полевые склады БК. От сбрасываний это действительно может защитить. Но спасения от украинских пилотов FPV-дронов не существует. Вот как выглядит эта охота за подземными целями", - отмечается в комментарии к видео.

