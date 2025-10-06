РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10355 посетителей онлайн
Новости Видео
4 859 7

Экипаж украинской Bradley на короткой дистанции уничтожает российскую БМП. ВИДЕО

Экипаж украинской бронемашины Bradley в упор расстрелял российскую БМП и уничтожил ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец отражает атаку оккупантов, дистанционно управляя пулеметом из укрытия: "Ответочка пошла. Давай повоюем, демон". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (8080) БМП (410) бой (209)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это уже было. Но всё равно приятно смотреть.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:51 Ответить
Армія! Мова! Віра!
‼️❤️🇺🇦⚔️⚒👍👏💪🤝✌️👌✊🫡🇺🇦❤️‼️
показать весь комментарий
06.10.2025 14:52 Ответить
Кинув димом кацап
показать весь комментарий
06.10.2025 15:04 Ответить
Брошенная, просто добил что бы не отремонтировали.
показать весь комментарий
06.10.2025 15:14 Ответить
Цьому відео мабуть років 1,5-2
показать весь комментарий
06.10.2025 15:38 Ответить
Років два точно
показать весь комментарий
06.10.2025 15:49 Ответить
 
 