Экипаж украинской Bradley на короткой дистанции уничтожает российскую БМП. ВИДЕО
Экипаж украинской бронемашины Bradley в упор расстрелял российскую БМП и уничтожил ее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
