4 256 20

Боец отражает атаку оккупантов, дистанционно управляя пулеметом из укрытия: "Ответочка пошла. Давай повоюем, демон". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин дистанционно управляет пулеметом из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боец контролирует поле боя через небольшой монитор на контроллере и атакует оккупантов.

"Украинский солдат защищает свою позицию и отражает атаку орков, используя оружие с контроллером", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте: Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский

армия РФ (20787) оружие (10468) уничтожение (8080) бой (209)
+9
Таке собі "дистанційно"...сидить прямо поряд з кулеметом. Ну, припустимо, від стілкової зброї він дещо захищений, але від дрону, міномету чи артилерії - взагалі ніяк. він мав би керувати з бункера хоча б метрах в 10 від кулемету...
06.10.2025 13:50
+6
Ось вам **********, і прутня день, від Захисників України!!!
06.10.2025 13:38
+3
Нарешті! Четвертий рік тут пишу, під кожним дописом, де скаржаться на чисельну перевагу атакуючої орочої м'ясопіхоти: шановні, з часів англо-бурських воєн, людство навчилося лікувати цю проблему за допомогою кулеметів. Тутошні експерти мені відповідають: кулеметника вб'є дрон, бо ми можемо лише покласти його на землю посеред поля з голою ср?кою, інші варіанти нам невідомі. Тобто насправді проблема не в чисельному співвідношенні, а в нездатності нормально облаштувати кулеметну позицію. І ось нарешті, щось в лісі zдохло. Мабуть вибори скоро.
06.10.2025 13:50
06.10.2025 13:50
В цю позицію влетить дрон і все буде закінчено. Проти роботів повинні воювати роботи.
06.10.2025 13:51
Та щось не влітає. Це по- перше. По-друге: є антидронові решітки, та інші способи загородження. Також прикрити район гепардом.
06.10.2025 13:59
Проти роботів - так. А штурмову орківську м'ясопіхоту - треба валити кулеметами!
06.10.2025 14:01
Ех, діду, де ті молоді роки, коли ми з максима на тачанці валили білякив та червонопузих...
Коні, шаблі наголо блищать на сонці...
06.10.2025 14:07
Є більш пізнішій приклад: вермахтівські MG-42. Розумієте, якби вони сунули на бронетехниці, тут кулемет безсильний. Але ніт. Вони ті сами, що у згадані Вами роки, та як подо Ржєвом, з черенками від лопат йдуть натовпом перед загородзагонами.
06.10.2025 14:12
Треба, треба, треба .... ДЕ-МА-ГО-ГІЯ. По перше для треба виробництво, а у владі не інженери, а крадівники, які здатні хіба вкрасти землю і вибудувати новобудову за рік і потім і на цьому вкрасти. Не треба плутати німців, які були новаторами у всьому, вони мали і мають КРАЩУ техніку, при тому що програли дві війни. Якби все було як треба, то давно би були заводи приховані і були розроблені автономні дистанційні бойові турелі, але на 4-му році війни досі з протягнутою рукою.

Де тих інженерів брати, коли всі гуртки закрили, техноканалів україномовних по суті і нема, щоб діти і люди вивчали інженерію. Державної підтримки технічного розвитку молоді і всіх бажаючих - НЕМА. Є курси приватні, але там такі ціни, що "дякую, не треба", при тому що все що на таких курсах є БЕЗКОШТОВНО в інтернеті російською чи англійською.

Закордонні блогери роблять швидкі дрони і воюють для забави, а у нас нашугали всіх бусиками, кого зловили з інженерів, то хто куди, але точно не за навичками, а потім "ой, ай, шахеди нема чим збивати" ... ну весело.

Про масштаби крадівництва і вже як це набридло всім, і крадуть далі і не бояться, і при тому підрозділи донати просять на різне, то промовчу.

Проте депутати можуть дарувати своїм коханкам ведмедики за 500 000 грн, ну а що? для них війни нема.
06.10.2025 14:38
По досвіду боїв біля Києві, 30 мм прошиває дуже сильно і бронетехніку також у потрібних місцях. БМП-2 і Бредлі і т.д. тому доках, коли від броні просто одне решето лишається, так крупнокаліберні, але кулемети.
06.10.2025 14:41
30мм - це вже не кулемет, а гармата.
06.10.2025 14:43
Ну по документації так, ви праві. Але все інше все, оце тільки в цьому питання? Принцип роботи 30мм гармати АНАЛОГІЧНИЙ (автоматична подача куль крупного калібру), які і в кулемета, тільки калібр різний.
06.10.2025 14:47
06.10.2025 13:50
В 100 км від бункеру.
06.10.2025 13:53
В 100км покищо нереально - хтось жеж має того кулемета споряджати чистити і тд. Це геть інший рівень роботизації, ніж просто керування.
06.10.2025 14:42
Згоден. Дешевше наловити хлопців. І для них використовувати роботизовані платформи щоб евакуювати те що від них залишилось, якщо вийде.
06.10.2025 14:53
Steam Deck, якщо не помиляюся? А чого - портативну ігрову приставку використовувати для шутана у ріалтайм
06.10.2025 13:53
Как-то сложно все. Можно было просто дергать за веревочку, привязанную к курку.
06.10.2025 13:59
+++
06.10.2025 14:05
украинский воин дистанционно управляет пулеметом из Украины. Источник: https://censor.net/ru/v3578058
Корректору аналитического сайта плюсик от меня
06.10.2025 13:59
 
 