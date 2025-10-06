4 256 20
Боец отражает атаку оккупантов, дистанционно управляя пулеметом из укрытия: "Ответочка пошла. Давай повоюем, демон". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин дистанционно управляет пулеметом из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боец контролирует поле боя через небольшой монитор на контроллере и атакует оккупантов.
"Украинский солдат защищает свою позицию и отражает атаку орков, используя оружие с контроллером", - говорится в комментарии к публикации.
Коні, шаблі наголо блищать на сонці...
Де тих інженерів брати, коли всі гуртки закрили, техноканалів україномовних по суті і нема, щоб діти і люди вивчали інженерію. Державної підтримки технічного розвитку молоді і всіх бажаючих - НЕМА. Є курси приватні, але там такі ціни, що "дякую, не треба", при тому що все що на таких курсах є БЕЗКОШТОВНО в інтернеті російською чи англійською.
Закордонні блогери роблять швидкі дрони і воюють для забави, а у нас нашугали всіх бусиками, кого зловили з інженерів, то хто куди, але точно не за навичками, а потім "ой, ай, шахеди нема чим збивати" ... ну весело.
Про масштаби крадівництва і вже як це набридло всім, і крадуть далі і не бояться, і при тому підрозділи донати просять на різне, то промовчу.
Проте депутати можуть дарувати своїм коханкам ведмедики за 500 000 грн, ну а що? для них війни нема.
Корректору аналитического сайта плюсик от меня