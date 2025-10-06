Боец отражает атаку оккупантов, дистанционно управляя пулеметом из укрытия: "Ответочка пошла. Давай повоюем, демон". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин дистанционно управляет пулеметом из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боец контролирует поле боя через небольшой монитор на контроллере и атакует оккупантов.

"Украинский солдат защищает свою позицию и отражает атаку орков, используя оружие с контроллером", - говорится в комментарии к публикации.

