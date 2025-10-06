5 030 23
Боєць відбиває атаку окупантів, дистанційно керуючи кулеметом із укриття: "Отвєточка пішла. Давай повоюємо, демон". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн дистанційно керує кулеметом із украиття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що боєць контролює поле бою через невеликий монітор на контролері та атакує окупантів.
"Український солдат захищає свою позицію та відбиває атаку орків, використовуючи зброю з контролером", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+10 Tierre
показати весь коментар06.10.2025 13:50 Відповісти Посилання
+7 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.10.2025 13:38 Відповісти Посилання
+3 Николай Декапольцев
показати весь коментар06.10.2025 13:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коні, шаблі наголо блищать на сонці...
Де тих інженерів брати, коли всі гуртки закрили, техноканалів україномовних по суті і нема, щоб діти і люди вивчали інженерію. Державної підтримки технічного розвитку молоді і всіх бажаючих - НЕМА. Є курси приватні, але там такі ціни, що "дякую, не треба", при тому що все що на таких курсах є БЕЗКОШТОВНО в інтернеті російською чи англійською.
Закордонні блогери роблять швидкі дрони і воюють для забави, а у нас нашугали всіх бусиками, кого зловили з інженерів, то хто куди, але точно не за навичками, а потім "ой, ай, шахеди нема чим збивати" ... ну весело.
Про масштаби крадівництва і вже як це набридло всім, і крадуть далі і не бояться, і при тому підрозділи донати просять на різне, то промовчу.
Проте депутати можуть дарувати своїм коханкам ведмедики за 500 000 грн, ну а що? для них війни нема.
Робототехніка у нас покищо технічно не досягла рівня самообслуговування.
Корректору аналитического сайта плюсик от меня