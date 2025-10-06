Боєць відбиває атаку окупантів, дистанційно керуючи кулеметом із укриття: "Отвєточка пішла. Давай повоюємо, демон". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн дистанційно керує кулеметом із украиття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що боєць контролює поле бою через невеликий монітор на контролері та атакує окупантів.

"Український солдат захищає свою позицію та відбиває атаку орків, використовуючи зброю з контролером", - йдеться у коментарі до публікації.

