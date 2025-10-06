УКР
5 030 23

Боєць відбиває атаку окупантів, дистанційно керуючи кулеметом із укриття: "Отвєточка пішла. Давай повоюємо, демон". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн дистанційно керує кулеметом із украиття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що боєць контролює поле бою через невеликий монітор на контролері та атакує окупантів. 

"Український солдат захищає свою позицію та відбиває атаку орків, використовуючи зброю з контролером", - йдеться у коментарі до публікації.

Читайте: Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський

+10
Таке собі "дистанційно"...сидить прямо поряд з кулеметом. Ну, припустимо, від стілкової зброї він дещо захищений, але від дрону, міномету чи артилерії - взагалі ніяк. він мав би керувати з бункера хоча б метрах в 10 від кулемету...
06.10.2025 13:50 Відповісти
+7
Ось вам **********, і прутня день, від Захисників України!!!
06.10.2025 13:38 Відповісти
+3
Нарешті! Четвертий рік тут пишу, під кожним дописом, де скаржаться на чисельну перевагу атакуючої орочої м'ясопіхоти: шановні, з часів англо-бурських воєн, людство навчилося лікувати цю проблему за допомогою кулеметів. Тутошні експерти мені відповідають: кулеметника вб'є дрон, бо ми можемо лише покласти його на землю посеред поля з голою ср?кою, інші варіанти нам невідомі. Тобто насправді проблема не в чисельному співвідношенні, а в нездатності нормально облаштувати кулеметну позицію. І ось нарешті, щось в лісі zдохло. Мабуть вибори скоро.
06.10.2025 13:50 Відповісти
В цю позицію влетить дрон і все буде закінчено. Проти роботів повинні воювати роботи.
показати весь коментар
06.10.2025 13:51 Відповісти
Та щось не влітає. Це по- перше. По-друге: є антидронові решітки, та інші способи загородження. Також прикрити район гепардом.
показати весь коментар
06.10.2025 13:59 Відповісти
Проти роботів - так. А штурмову орківську м'ясопіхоту - треба валити кулеметами!
показати весь коментар
06.10.2025 14:01 Відповісти
Ех, діду, де ті молоді роки, коли ми з максима на тачанці валили білякив та червонопузих...
Коні, шаблі наголо блищать на сонці...
показати весь коментар
06.10.2025 14:07 Відповісти
Є більш пізнішій приклад: вермахтівські MG-42. Розумієте, якби вони сунули на бронетехниці, тут кулемет безсильний. Але ніт. Вони ті сами, що у згадані Вами роки, та як подо Ржєвом, з черенками від лопат йдуть натовпом перед загородзагонами.
показати весь коментар
06.10.2025 14:12 Відповісти
Треба, треба, треба .... ДЕ-МА-ГО-ГІЯ. По перше для треба виробництво, а у владі не інженери, а крадівники, які здатні хіба вкрасти землю і вибудувати новобудову за рік і потім і на цьому вкрасти. Не треба плутати німців, які були новаторами у всьому, вони мали і мають КРАЩУ техніку, при тому що програли дві війни. Якби все було як треба, то давно би були заводи приховані і були розроблені автономні дистанційні бойові турелі, але на 4-му році війни досі з протягнутою рукою.

Де тих інженерів брати, коли всі гуртки закрили, техноканалів україномовних по суті і нема, щоб діти і люди вивчали інженерію. Державної підтримки технічного розвитку молоді і всіх бажаючих - НЕМА. Є курси приватні, але там такі ціни, що "дякую, не треба", при тому що все що на таких курсах є БЕЗКОШТОВНО в інтернеті російською чи англійською.

Закордонні блогери роблять швидкі дрони і воюють для забави, а у нас нашугали всіх бусиками, кого зловили з інженерів, то хто куди, але точно не за навичками, а потім "ой, ай, шахеди нема чим збивати" ... ну весело.

Про масштаби крадівництва і вже як це набридло всім, і крадуть далі і не бояться, і при тому підрозділи донати просять на різне, то промовчу.

Проте депутати можуть дарувати своїм коханкам ведмедики за 500 000 грн, ну а що? для них війни нема.
показати весь коментар
06.10.2025 14:38 Відповісти
Ви, мабуть, не зрозуміли. В мене були претензії саме до тих осіб, що скавучать: орків багато, вони сунуть натовпом, чисельна перевага, то ж ми змушені відступати. На це (саме на це!) я відповідаю: то використайте кулемети, проти натовпу! Он як в цьому відео, під яким ми обговорюємо. Щодо решти, порушених Вами питань (крадівніцтво, невигластво тощо) в мене жодних заперечень нема.
показати весь коментар
06.10.2025 15:24 Відповісти
По досвіду боїв біля Києві, 30 мм прошиває дуже сильно і бронетехніку також у потрібних місцях. БМП-2 і Бредлі і т.д. тому доках, коли від броні просто одне решето лишається, так крупнокаліберні, але кулемети.
показати весь коментар
06.10.2025 14:41 Відповісти
30мм - це вже не кулемет, а гармата.
показати весь коментар
06.10.2025 14:43 Відповісти
Ну по документації так, ви праві. Але все інше все, оце тільки в цьому питання? Принцип роботи 30мм гармати АНАЛОГІЧНИЙ (автоматична подача куль крупного калібру), які і в кулемета, тільки калібр різний.
показати весь коментар
06.10.2025 14:47 Відповісти
Йшлося про звичайні кулемети 7,62 проти піхоти, як на відео, під яким ми обговорюємо. Проти техніки є окремо купа засобів: джавеліни тощо.
показати весь коментар
06.10.2025 15:29 Відповісти
В 100 км від бункеру.
показати весь коментар
06.10.2025 13:53 Відповісти
В 100км покищо нереально - хтось жеж має того кулемета споряджати чистити і тд. Це геть інший рівень роботизації, ніж просто керування.
показати весь коментар
06.10.2025 14:42 Відповісти
Згоден. Дешевше наловити хлопців. І для них використовувати роботизовані платформи щоб евакуювати те що від них залишилось, якщо вийде.
показати весь коментар
06.10.2025 14:53 Відповісти
Ідіотська логіка. Я написав сам, що керувати мають у відносній беспеці, а не сидячі геть поряд к зулеметом. Але керування за 100 км покищо не можливо, нажаль. Бо навіть якщо поставити на роботизовану платформу - хтось її має відвести, хтось має обслуговувати, споряджувати і тд.
Робототехніка у нас покищо технічно не досягла рівня самообслуговування.
показати весь коментар
06.10.2025 15:29 Відповісти
Steam Deck, якщо не помиляюся? А чого - портативну ігрову приставку використовувати для шутана у ріалтайм
показати весь коментар
06.10.2025 13:53 Відповісти
Как-то сложно все. Можно было просто дергать за веревочку, привязанную к курку.
показати весь коментар
06.10.2025 13:59 Відповісти
+++
показати весь коментар
06.10.2025 14:05 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 13:59 Відповісти
 
 