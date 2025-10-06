Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збільшила потенціал власної оборонної промисловості в десятки разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - зазначив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас, наголосив Зеленський, Україна потребує фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював.

"І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - додав глава держави.

Читайте: Кабмін дозволив підприємствам ОПК закривати дані про себе у публічних реєстрах та сервісах