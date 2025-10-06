Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збільшила потенціал власної оборонної промисловості в десятки разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.
"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - зазначив він.
Водночас, наголосив Зеленський, Україна потребує фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював.
"І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - додав глава держави.
Про це йдеться у https://t.me/V_Zelenskiy_official/16390 зверненні Зеленського.
Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей - особливо сім'ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам.
Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні - це персональна відповідальність керівників в областях».....і це говорить підр який забрав гроші в місцевих громад.та за ті гроші громади на місцях зробили б захист своїх енергообєктів,навіть свої групи ППО.
Якщо «Фламінго» прорве російське ППО, то український DeepStrike значно посилиться: дальність ракети дозволяє оманювати ППО, постійно змінюючи траєкторію до цілі.
Зараз у день випускається 2-3 ракети FP-5, але вже до кінця місяця це число збільшиться до 7.
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, - "Українська бронетехніка" Джерело: https://censor.net/ua/n3577699
"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника.
крастизаробляти і на експорті зброї.
Але нічого, 5-6 менеджерів із цим точно впораються!