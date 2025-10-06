УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини ОПК України Індустрія дронів Експорт української зброї
1 256 31

Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський анонсував експорт української зброї

Президент Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збільшила потенціал власної оборонної промисловості в десятки разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив  під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", - зазначив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас, наголосив Зеленський, Україна потребує фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював.

"І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - додав глава держави.

Читайте: Кабмін дозволив підприємствам ОПК закривати дані про себе у публічних реєстрах та сервісах

Автор: 

Зеленський Володимир (25713) зброя (7768) експорт (4670) ОПК (307)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Фламінги вже не влізають на склади
показати весь коментар
06.10.2025 12:52 Відповісти
+12
показати весь коментар
06.10.2025 12:55 Відповісти
+11
Слів немає, один мат.....
показати весь коментар
06.10.2025 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слів немає, один мат.....
показати весь коментар
06.10.2025 12:52 Відповісти
Фламінги вже не влізають на склади
показати весь коментар
06.10.2025 12:52 Відповісти
Ще трошки прибарахлимося, що б і праправнуком залишилося!
показати весь коментар
06.10.2025 12:53 Відповісти
шо грошей тобі мало ?
показати весь коментар
06.10.2025 12:54 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 12:55 Відповісти
Мужиков 18-22 на єкспорт уже поставили.
показати весь коментар
06.10.2025 12:55 Відповісти
Подонок!...
показати весь коментар
06.10.2025 12:55 Відповісти
«Президент України» Володимир Зеленський наголосив на персональній відповідальності керівників областей за підтримку вразливих груп населення в умовах російських атак.

Про це йдеться у https://t.me/V_Zelenskiy_official/16390 зверненні Зеленського.

Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей - особливо сім'ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам.
Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні - це персональна відповідальність керівників в областях».....і це говорить підр який забрав гроші в місцевих громад.та за ті гроші громади на місцях зробили б захист своїх енергообєктів,навіть свої групи ППО.
показати весь коментар
06.10.2025 12:56 Відповісти
От буде халепа, коли цю зброю перекуповуватимуть рашисти і воювати нею проти нас.
показати весь коментар
06.10.2025 12:56 Відповісти
Це нормально робити зброю за чужі гроші, а потім продавати?
показати весь коментар
06.10.2025 12:57 Відповісти
Війна війною, а борижити - це святе!
показати весь коментар
06.10.2025 12:57 Відповісти
І сколько жє працентав інтєрєс вави? Нє за даром вєдь клоун работаєт
показати весь коментар
06.10.2025 12:58 Відповісти
Ну зелені вже "перемогли", рашка в руїнах, чому б і не заробляти на надлишкових фламінго, паляницях, нептунах! 🤬
показати весь коментар
06.10.2025 12:58 Відповісти
❗️«Українці в ударі»: Україна почала використовувати нові крилаті ракети "Фламінго", які летять на висоті 50 м, долають понад 3000 км і несуть боєголовку 1150 кг- The Economist

Якщо «Фламінго» прорве російське ППО, то український DeepStrike значно посилиться: дальність ракети дозволяє оманювати ППО, постійно змінюючи траєкторію до цілі.

Зараз у день випускається 2-3 ракети FP-5, але вже до кінця місяця це число збільшиться до 7.
показати весь коментар
06.10.2025 13:01 Відповісти
ЯПідстолом
показати весь коментар
06.10.2025 13:03 Відповісти
Jesli zapustit export togda umensitsia pomoc s zapada ili vsio nado budet zakupat,neuzeli eto neponiatno
показати весь коментар
06.10.2025 13:02 Відповісти
а щось там про космічні кораблі і бороздіть буде?
показати весь коментар
06.10.2025 13:03 Відповісти
******** та інші касьянови і розумово недоразвинені яки привели в 2019 році оце до влади та повномаштабну війну у наш дім, це вже торгівля на крові українців чи ще ні?
показати весь коментар
06.10.2025 13:04 Відповісти
ІДІОТ...
показати весь коментар
06.10.2025 13:04 Відповісти
недоумок фсбєшный хочет лапу наложить
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, - "Українська бронетехніка" Джерело: https://censor.net/ua/n3577699
"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника.
показати весь коментар
06.10.2025 13:04 Відповісти
На Новопавлівському напрямку немає ні достатньо зброї ні підкріплення. орки лізуть як таргани село за селом. Ситуаця небезпечна оточенням гуляйпільського та оріхівського напрямку, а зєля значить буде зброю продавать, а гроші до міндіча?
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
Всюди так. Саме сумне те, що таргани з 2019 року просочилися на Банкову.
показати весь коментар
06.10.2025 13:09 Відповісти
якщо нічого зєля з сирським і далі не робитимуть - Запоріжжя та Дніпро вже цей Новий рік зустрічатимуть о 23:00
показати весь коментар
06.10.2025 13:11 Відповісти
перепрошую, а що експортувати збираєтеся, якщо зброї не вистачає? Чи оборонпром буде експортувати, а люди будуть скидатися грошима і волонтери будуть зброю постачати до ЗСУ? Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
06.10.2025 13:07 Відповісти
Київ виділив 235 млн грн на дрони-перехоплювачі шахедів: Кличко підняв на Раді оборони столиці питання посилення ППО
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Ну тоді фронту ще менше буде дронів
показати весь коментар
06.10.2025 13:10 Відповісти
Настав час вам красти заробляти і на експорті зброї.
Але нічого, 5-6 менеджерів із цим точно впораються!
показати весь коментар
06.10.2025 13:12 Відповісти
Коли воно уже нажреться тими доларами зі своєю щоблою
показати весь коментар
06.10.2025 13:15 Відповісти
я наверное в школе плохо учился. как может быть профицит, если на фронте всего 40% оружия?
показати весь коментар
06.10.2025 13:15 Відповісти
Добре б в якості експертів щаслухати Чауса і Брижинського. Вори настільки ефективні у справі захисту неба, що рівних їм не існує ні в цьму світі ні на просторах галактики. Їх вміння і досвід допоможуть продати всю зброю взагалі, навіть з дерева.
показати весь коментар
06.10.2025 13:29 Відповісти
 
 