Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина увеличила потенциал собственной оборонной промышленности в десятки раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Международного форума оборонных индустрий.
"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована", - отметил он.
В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.
"И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить. Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия - тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты. Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы - "Зброя". Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года - запустить в работу эти платформы", - добавил глава государства.
Про це йдеться у https://t.me/V_Zelenskiy_official/16390 зверненні Зеленського.
Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей - особливо сім'ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам.
Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні - це персональна відповідальність керівників в областях».....і це говорить підр який забрав гроші в місцевих громад.та за ті гроші громади на місцях зробили б захист своїх енергообєктів,навіть свої групи ППО.
Якщо «Фламінго» прорве російське ППО, то український DeepStrike значно посилиться: дальність ракети дозволяє оманювати ППО, постійно змінюючи траєкторію до цілі.
Зараз у день випускається 2-3 ракети FP-5, але вже до кінця місяця це число збільшиться до 7.
"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника.
