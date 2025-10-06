Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина увеличила потенциал собственной оборонной промышленности в десятки раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Международного форума оборонных индустрий.

"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.

"И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить. Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия - тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты. Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы - "Зброя". Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года - запустить в работу эти платформы", - добавил глава государства.

