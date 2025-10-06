РУС
Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский

Индустрия дронов

Зеленский анонсировал экспорт украинского оружия

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина увеличила потенциал собственной оборонной промышленности в десятки раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Международного форума оборонных индустрий.

"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.

"И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить. Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия - тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты. Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы - "Зброя". Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года - запустить в работу эти платформы", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (22159) оружие (10466) экспорт (892) ОПК (210)
+14
Фламінги вже не влізають на склади
06.10.2025 12:52 Ответить
+11
06.10.2025 12:55 Ответить
+9
Слів немає, один мат.....
06.10.2025 12:52 Ответить
Слів немає, один мат.....
06.10.2025 12:52 Ответить
Фламінги вже не влізають на склади
06.10.2025 12:52 Ответить
Ще трошки прибарахлимося, що б і праправнуком залишилося!
06.10.2025 12:53 Ответить
шо грошей тобі мало ?
06.10.2025 12:54 Ответить
06.10.2025 12:55 Ответить
Мужиков 18-22 на єкспорт уже поставили.
06.10.2025 12:55 Ответить
Подонок!...
06.10.2025 12:55 Ответить
«Президент України» Володимир Зеленський наголосив на персональній відповідальності керівників областей за підтримку вразливих груп населення в умовах російських атак.

Про це йдеться у https://t.me/V_Zelenskiy_official/16390 зверненні Зеленського.

Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей - особливо сім'ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам.
Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні - це персональна відповідальність керівників в областях».....і це говорить підр який забрав гроші в місцевих громад.та за ті гроші громади на місцях зробили б захист своїх енергообєктів,навіть свої групи ППО.
06.10.2025 12:56 Ответить
От буде халепа, коли цю зброю перекуповуватимуть рашисти і воювати нею проти нас.
06.10.2025 12:56 Ответить
Це нормально робити зброю за чужі гроші, а потім продавати?
06.10.2025 12:57 Ответить
Війна війною, а борижити - це святе!
06.10.2025 12:57 Ответить
І сколько жє працентав інтєрєс вави? Нє за даром вєдь клоун работаєт
06.10.2025 12:58 Ответить
Ну зелені вже "перемогли", рашка в руїнах, чому б і не заробляти на надлишкових фламінго, паляницях, нептунах! 🤬
06.10.2025 12:58 Ответить
❗️«Українці в ударі»: Україна почала використовувати нові крилаті ракети "Фламінго", які летять на висоті 50 м, долають понад 3000 км і несуть боєголовку 1150 кг- The Economist

Якщо «Фламінго» прорве російське ППО, то український DeepStrike значно посилиться: дальність ракети дозволяє оманювати ППО, постійно змінюючи траєкторію до цілі.

Зараз у день випускається 2-3 ракети FP-5, але вже до кінця місяця це число збільшиться до 7.
06.10.2025 13:01 Ответить
ЯПідстолом
06.10.2025 13:03 Ответить
Jesli zapustit export togda umensitsia pomoc s zapada ili vsio nado budet zakupat,neuzeli eto neponiatno
06.10.2025 13:02 Ответить
а щось там про космічні кораблі і бороздіть буде?
06.10.2025 13:03 Ответить
******** та інші касьянови і розумово недоразвинені яки привели в 2019 році оце до влади та повномаштабну війну у наш дім, це вже торгівля на крові українців чи ще ні?
06.10.2025 13:04 Ответить
ІДІОТ...
06.10.2025 13:04 Ответить
недоумок фсбєшный хочет лапу наложить
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, - "Українська бронетехніка" Джерело: https://censor.net/ua/n3577699
"Додаткове створення будь яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики в цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника.
06.10.2025 13:04 Ответить
На Новопавлівському напрямку немає ні достатньо зброї ні підкріплення. орки лізуть як таргани село за селом. Ситуаця небезпечна оточенням гуляйпільського та оріхівського напрямку, а зєля значить буде зброю продавать, а гроші до міндіча?
06.10.2025 13:06 Ответить
Всюди так. Саме сумне те, що таргани з 2019 року просочилися на Банкову.
06.10.2025 13:09 Ответить
якщо нічого зєля з сирським і далі не робитимуть - Запоріжжя та Дніпро вже цей Новий рік зустрічатимуть о 23:00
06.10.2025 13:11 Ответить
перепрошую, а що експортувати збираєтеся, якщо зброї не вистачає? Чи оборонпром буде експортувати, а люди будуть скидатися грошима і волонтери будуть зброю постачати до ЗСУ? Я нічого не переплутав?
06.10.2025 13:07 Ответить
Київ виділив 235 млн грн на дрони-перехоплювачі шахедів: Кличко підняв на Раді оборони столиці питання посилення ППО
06.10.2025 13:08 Ответить
Ну тоді фронту ще менше буде дронів
06.10.2025 13:10 Ответить
Настав час вам красти заробляти і на експорті зброї.
Але нічого, 5-6 менеджерів із цим точно впораються!
06.10.2025 13:12 Ответить
Коли воно уже нажреться тими доларами зі своєю щоблою
06.10.2025 13:15 Ответить
я наверное в школе плохо учился. как может быть профицит, если на фронте всего 40% оружия?
06.10.2025 13:15 Ответить
 
 