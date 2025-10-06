Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські балістичні ракети стануть однією з гарантій безпеки України.

Про це глава держави заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" - наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що української зброї буде тільки більше.

"Як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів". З цим поки що є дефіцит, але ми працюємо над цим", - додав президент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі