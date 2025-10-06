Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що українські балістичні ракети стануть однією з гарантій безпеки України.
Про це глава держави заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" - наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що української зброї буде тільки більше.
"Як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів". З цим поки що є дефіцит, але ми працюємо над цим", - додав президент.
Засере весь інфопростір?
Усе є. Литвин із борзописцями вже відветрий стьоб Потужному пишуть, але завдяки вродженій олігофренії виборців Зеленьського- " всьо сойдєт".
ТомаВовагавки"...
Нам дуже потрібні зміни .... і нові дипломати з яким точно гірше не буде чим вже є.
ви ж навіть кр не можете масштабувати, що вже про балістику
Але ти про це будеш дізнаватися від співкамерників.