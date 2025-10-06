УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Ракетна програма України Українська ракета Довгий Нептун
2 356 41

Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський

Зеленський анонсував регулярне застосування української балістики

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські балістичні ракети стануть однією з гарантій безпеки України.

Про це глава держави заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" - наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що української зброї буде тільки більше.

"Як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів". З цим поки що є дефіцит, але ми працюємо над цим", - додав президент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25713) крилаті ракети (1096) ракети (4206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Це на весь день?
Засере весь інфопростір?
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
+18
Після того як зелена пліснява зникне в Україні, тоді можливо, а так... черговий піз.. дьож!
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
+14
А балаболістику застосовуємо вже зараз, регулярно.
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це він про час після смерті?
показати весь коментар
06.10.2025 13:04 Відповісти
Це на весь день?
Засере весь інфопростір?
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
Йому то яка ріжниця, що у суфльор читати?
Усе є. Литвин із борзописцями вже відветрий стьоб Потужному пишуть, але завдяки вродженій олігофренії виборців Зеленьського- " всьо сойдєт".
показати весь коментар
06.10.2025 13:19 Відповісти
Після того як зелена пліснява зникне в Україні, тоді можливо, а так... черговий піз.. дьож!
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
володя а как же асфальт ? что случилось ... гнида ты кварталовская
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
А балаболістику застосовуємо вже зараз, регулярно.
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Полетіли "ТомаВовагавки"...
показати весь коментар
06.10.2025 13:43 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 14:04 Відповісти
а этот всё запускает потужну балаболобалістіку, скоро про озоновые дыры видос сбацает
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Буде час,коли піде туди,де Пороха хоче дати.
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Наразі інтенсивно застосовується психологічна зброя проти українців від цієї небритої рожі.
показати весь коментар
06.10.2025 13:09 Відповісти
Вова, давай по порядку! Даємо вчителям зарплату в 4000доларів, садимо мільярд дерев, робимо мільйон дронів і т.д....
показати весь коментар
06.10.2025 13:09 Відповісти
Ні, дронів також мільярд
показати весь коментар
06.10.2025 14:14 Відповісти
Цейчаснастане, коли тебе на Банковій не стане.
показати весь коментар
06.10.2025 13:09 Відповісти
Буде час і "космічєскіє кораблі будуть бороздіть прастори Большого тєатра".
показати весь коментар
06.10.2025 13:09 Відповісти
" мы любим вас, в глубине души, где-то очень глубоко" (с)
показати весь коментар
06.10.2025 13:11 Відповісти
...але не на часі...
показати весь коментар
06.10.2025 13:12 Відповісти
Відразу після кінця довбаної клоунади ми почнемо виробляти власні ракети. При клоунах нічого не буде.
показати весь коментар
06.10.2025 13:12 Відповісти
Буде 1000 годин контенту і кіно
показати весь коментар
06.10.2025 13:17 Відповісти
Пора вавє на відпочинок, втомився бідолаха, так і захворіти можна
показати весь коментар
06.10.2025 13:13 Відповісти
І заженем путлєра за Урал
показати весь коментар
06.10.2025 13:14 Відповісти
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
показати весь коментар
06.10.2025 13:16 Відповісти
Пане президент, чернігівці просять вас за високий профісіоналізм відданність справі нагородити Чауса та Брижинського високим званням Герой України (кожного) та призначити їх на дипломатичну службу подалі від України, а в Чернігівську область признати людей менш завзятих, і приземлених, тих хто дбатиме чесно і віддано про область і її захист, дбатиме день і ніч підвищуючі ваш авторітет серед чернігівців.
Нам дуже потрібні зміни .... і нові дипломати з яким точно гірше не буде чим вже є.
показати весь коментар
06.10.2025 13:23 Відповісти
Якщо з Міндічем гроші не будете красти то колись стануть.
показати весь коментар
06.10.2025 13:27 Відповісти
"не раз застосували" - чудова кількість існуючого озброєння під час війни
ви ж навіть кр не можете масштабувати, що вже про балістику
показати весь коментар
06.10.2025 13:32 Відповісти
Разметка стартовых площадок для баллистики. 2019-2022 годы.
показати весь коментар
06.10.2025 13:32 Відповісти
зЄлєпукін, твої слова це пустий звук!!! Великий ******!!!
показати весь коментар
06.10.2025 13:33 Відповісти
Пустозвон
показати весь коментар
06.10.2025 13:33 Відповісти
Та вже майже 3 тисячі ракет повинні були летіти по росії.А реально скільки їх було??? Сотня,дві,може три....
показати весь коментар
06.10.2025 13:35 Відповісти
До кінця цього року (2025ого) обіцяно було виробництво 3000 шт українських ракет. Пройшло вже 3/4 року, тобто має бути виготовлено приблизно 2250 штук. А можливо, не встигли. АЛЕ! Якщо Санич поділиться своїм крутим білим порошком - то заводи запрацють 24/7, і за ці три місяці, що лишились, зроблять навіть три тисячи триста ракет!
показати весь коментар
06.10.2025 13:42 Відповісти
Ага,100500 тисяч
показати весь коментар
06.10.2025 14:00 Відповісти
Він хоч сам розуміє, як колишній комік, який він зараз іронічно смішний, до сліз, з цією щоденною потужно-незламною брехнею...
показати весь коментар
06.10.2025 13:40 Відповісти
У нього така професія - смішити людей дурницями/нісенітницями, не червоніючи і не задумуючись, що там йому написали в сценарії. Тільки от посада зараз у нього ну зовсім не смішна.
показати весь коментар
06.10.2025 13:49 Відповісти
Настане час, коли ти падло здохнеш!
показати весь коментар
06.10.2025 13:41 Відповісти
Павутина фламінго трембіта, довгий нептун
показати весь коментар
06.10.2025 13:44 Відповісти
Довгий там хіба що язик.
показати весь коментар
06.10.2025 13:50 Відповісти
Хехе. Так Зеленський подякував екс. президенту Порошенко та екс.голові РНБО Турчинову за їх успішу ракетну програму з робочим виробом "нептун"!
показати весь коментар
06.10.2025 13:47 Відповісти
Тобто ще не на часі? О як...Гундос, а після цих висловів до тебе у снах не приходять вбиті москалями діти?
показати весь коментар
06.10.2025 13:57 Відповісти
Тільки при умові,коли тебе не стане.
показати весь коментар
06.10.2025 14:08 Відповісти
Буде й час, коли "юриста" не буде на посаді Президента України.
показати весь коментар
06.10.2025 14:18 Відповісти
Все буде Вова!
Але ти про це будеш дізнаватися від співкамерників.
показати весь коментар
06.10.2025 14:55 Відповісти
 
 