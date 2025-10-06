РУС
Будет время, когда мы сможем регулярно применять украинскую баллистику, - Зеленский

Зеленский анонсировал регулярное применение украинской баллистики

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские баллистические ракеты станут одной из гарантий безопасности Украины.

Об этом глава государства заявил на Международном форуме оборонных индустрий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны" - наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты. Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика - это одна из гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинского оружия будет только больше.

"Как и задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания "шахедов". С этим пока есть дефицит, но мы работаем над этим", - добавил президент.

Топ комментарии
+3
Це на весь день?
Засере весь інфопростір?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:06 Ответить
+3
Після того як зелена пліснява зникне в Україні, тоді можливо, а так... черговий піз.. дьож!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:06 Ответить
+2
Це він про час після смерті?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:04 Ответить
Це він про час після смерті?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:04 Ответить
Це на весь день?
Засере весь інфопростір?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:06 Ответить
Йому то яка ріжниця, що у суфльор читати?
Усе є. Литвин із борзописцями вже відветрий стьоб Потужному пишуть, але завдяки вродженій олігофренії виборців Зеленьського- " всьо сойдєт".
показать весь комментарий
06.10.2025 13:19 Ответить
Після того як зелена пліснява зникне в Україні, тоді можливо, а так... черговий піз.. дьож!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:06 Ответить
володя а как же асфальт ? что случилось ... гнида ты кварталовская
показать весь комментарий
06.10.2025 13:06 Ответить
А балаболістику застосовуємо вже зараз, регулярно.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:08 Ответить
а этот всё запускает потужну балаболобалістіку, скоро про озоновые дыры видос сбацает
показать весь комментарий
06.10.2025 13:08 Ответить
Буде час,коли піде туди,де Пороха хоче дати.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:08 Ответить
Наразі інтенсивно застосовується психологічна зброя проти українців від цієї небритої рожі.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:09 Ответить
Вова, давай по порядку! Даємо вчителям зарплату в 4000доларів, садимо мільярд дерев, робимо мільйон дронів і т.д....
показать весь комментарий
06.10.2025 13:09 Ответить
Цейчаснастане, коли тебе на Банковій не стане.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:09 Ответить
Буде час і "космічєскіє кораблі будуть бороздіть прастори Большого тєатра".
показать весь комментарий
06.10.2025 13:09 Ответить
" мы любим вас, в глубине души, где-то очень глубоко" (с)
показать весь комментарий
06.10.2025 13:11 Ответить
...але не на часі...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:12 Ответить
Відразу після кінця довбаної клоунади ми почнемо виробляти власні ракети. При клоунах нічого не буде.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:12 Ответить
Буде 1000 годин контенту і кіно
показать весь комментарий
06.10.2025 13:17 Ответить
Пора вавє на відпочинок, втомився бідолаха, так і захворіти можна
показать весь комментарий
06.10.2025 13:13 Ответить
І заженем путлєра за Урал
показать весь комментарий
06.10.2025 13:14 Ответить
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:16 Ответить
Пане президент, чернігівці просять вас за високий профісіоналізм відданність справі нагородити Чауса та Брижинського високим званням Герой України (кожного) та призначити їх на дипломатичну службу подалі від України, а в Чернігівську область признати людей менш завзятих, і приземлених, тих хто дбатиме чесно і віддано про область і її захист, дбатиме день і ніч підвищуючі ваш авторітет серед чернігівців.
Нам дуже потрібні зміни .... і нові дипломати з яким точно гірше не буде чим вже є.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:23 Ответить
Якщо з Міндічем гроші не будете красти то колись стануть.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:27 Ответить
 
 