Будет время, когда мы сможем регулярно применять украинскую баллистику, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские баллистические ракеты станут одной из гарантий безопасности Украины.

Об этом глава государства заявил на Международном форуме оборонных индустрий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны" - наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты. Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика - это одна из гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинского оружия будет только больше.

"Как и задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания "шахедов". С этим пока есть дефицит, но мы работаем над этим", - добавил президент.

