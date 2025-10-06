УКР
Екіпаж української Bradley на короткій дистанції знищує російську БМП. ВIДЕО

Екіпаж української бронемашини Bradley упритул розстріляв російську БМП та знищив її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Это уже было. Но всё равно приятно смотреть.
06.10.2025 14:51 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
‼️❤️🇺🇦⚔️⚒👍👏💪🤝✌️👌✊🫡🇺🇦❤️‼️
06.10.2025 14:52 Відповісти
Кинув димом кацап
06.10.2025 15:04 Відповісти
Брошенная, просто добил что бы не отремонтировали.
06.10.2025 15:14 Відповісти
 
 