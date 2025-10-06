Екіпаж української Bradley на короткій дистанції знищує російську БМП. ВIДЕО
Екіпаж української бронемашини Bradley упритул розстріляв російську БМП та знищив її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
