Окупант упритул наблизився до українського бліндажа і отримав автоматну чергу у голову. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин підійшов упритул до входу у бліндаж, у якому перебував щонайменше один український воїн. За мить загарбника було ліквідовано автоматною чергою. Під час падіння у загарбника із голови злітає збита кулями шапка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення колони бронетехніки армії РФ поблизу села Шахове на Донеччині: "Скільки нарахував?", - "Десять. Поправка - одинадцять". ВIДЕО