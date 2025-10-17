Окупант упритул наблизився до українського бліндажа і отримав автоматну чергу у голову. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта зі стрілецької зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин підійшов упритул до входу у бліндаж, у якому перебував щонайменше один український воїн. За мить загарбника було ліквідовано автоматною чергою. Під час падіння у загарбника із голови злітає збита кулями шапка.
Топ коментарі
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.10.2025 09:30 Відповісти Посилання
+7 Petro #592321
показати весь коментар17.10.2025 09:51 Відповісти Посилання
+6 Вячеслав Crane
показати весь коментар17.10.2025 09:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки цей не схожий на дезертира, а якщо дезертир, то один з найтупіших у світі.
- я доктор математічєскіх наук
- здесь расіяніну плохо
- хорошо,так і запішем,мінус одін.
- **********!