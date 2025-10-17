УКР
Окупант упритул наблизився до українського бліндажа і отримав автоматну чергу у голову. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин підійшов упритул до входу у бліндаж, у якому перебував щонайменше один український воїн. За мить загарбника було ліквідовано автоматною чергою. Під час падіння у загарбника із голови злітає збита кулями шапка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

армія рф (19098) знищення (8504) бій (212)
Топ коментарі
+7
Любопитній варварі носа відірвали
показати весь коментар
17.10.2025 09:30 Відповісти
+7
- здєсь сеть доктор ?
- я доктор математічєскіх наук
- здесь расіяніну плохо
- хорошо,так і запішем,мінус одін.
показати весь коментар
17.10.2025 09:51 Відповісти
+6
він ідіот, є в руках зброя, чи нема, але він не кричав, що здається, і руки не задирав вверх, а щось видивлявся у бліндажі, хто за таких обставин буде ризикувати і запитувати у незнайомця з ворожими розпізнавальними знаками, чого йому треба
показати весь коментар
17.10.2025 09:48 Відповісти
Любопитній варварі носа відірвали
показати весь коментар
17.10.2025 09:30 Відповісти
свинорил хотів під Сашу Матросова косанути
показати весь коментар
17.10.2025 11:01 Відповісти
Це і є, продвіжєніє ********** в Україні!?!
показати весь коментар
17.10.2025 09:33 Відповісти
заблукала свинособака...
показати весь коментар
17.10.2025 09:35 Відповісти
Орк щось без зброї. Мабуть свої вигнали з бліндажа а потім пристрелили.
показати весь коментар
17.10.2025 09:39 Відповісти
Хорошо что у него гранаты не оказалось
показати весь коментар
17.10.2025 09:45 Відповісти
він ідіот, є в руках зброя, чи нема, але він не кричав, що здається, і руки не задирав вверх, а щось видивлявся у бліндажі, хто за таких обставин буде ризикувати і запитувати у незнайомця з ворожими розпізнавальними знаками, чого йому треба
показати весь коментар
17.10.2025 09:48 Відповісти
А чого ти оправдуєшся? Кацапів всіх треба знищувать без разбора.
показати весь коментар
17.10.2025 09:52 Відповісти
Тих, що хочуть вбивати х-уйловців, не треба знищувати, а якщо такі реально вб'ють когось з окупантів чи колаборантів, то доведуть, що вони люди. Бувають аномалії, попри те, що кацапів, будь-то москвич, бурят чи якут, з дитинства навчають, що зло, це ті народи, які дають відсіч бажанню Московщини їх поневолити та збільшити територію гнилої недоімперії, а тому непокірних треба вбивати, щоб усі інші боялися. Саме тому кацапи зараз намагаються знищити український народ, щоб усі інші їх боялися, а насамперед, щоб раби Московщини не думали про свободу.
Тільки цей не схожий на дезертира, а якщо дезертир, то один з найтупіших у світі.
показати весь коментар
17.10.2025 10:31 Відповісти
- здєсь сеть доктор ?
- я доктор математічєскіх наук
- здесь расіяніну плохо
- хорошо,так і запішем,мінус одін.
показати весь коментар
17.10.2025 09:51 Відповісти
Шапочку, треба було добре зав'язати...
показати весь коментар
17.10.2025 09:52 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 11:08 Відповісти
Как прайті в бібліатєку?
показати весь коментар
17.10.2025 09:55 Відповісти
- Через отой концертний зал. Там якраз Кабздон співатиме!
показати весь коментар
17.10.2025 10:15 Відповісти
Заблукав з будуна
показати весь коментар
17.10.2025 09:56 Відповісти
Майже алєксандєр матросав , але без мізків, вже.
показати весь коментар
17.10.2025 09:58 Відповісти
Це найкраще, що прийшло в його голову за все його нікчемне життя.
показати весь коментар
17.10.2025 10:05 Відповісти
А може він здатись прийшов, після того, як побачив сюжет про те, як зеля класно годує полонених орків.
показати весь коментар
17.10.2025 10:10 Відповісти
А взяти білий прапорець та підняти руки йому релігія не дозволила?
показати весь коментар
17.10.2025 10:14 Відповісти
У вас з гумором проблеми
показати весь коментар
17.10.2025 10:30 Відповісти
чужинцям тут не раді...Вибачте що попереджувальних знаків на встановили...ги-ги
показати весь коментар
17.10.2025 10:17 Відповісти
Трохи підправив свій психологічний стан, а то рижий лох задовбав,
показати весь коментар
17.10.2025 10:19 Відповісти
Окупант перестає бути людиною і його знищення нічим не відрізняється від ліквідації пацюків в коморі.
показати весь коментар
17.10.2025 10:20 Відповісти
ку-ку
показати весь коментар
17.10.2025 10:48 Відповісти
- Єто прачєчьная?
- **********!
показати весь коментар
17.10.2025 10:56 Відповісти
Гарний в кацапа шолом-кевларовий .
показати весь коментар
17.10.2025 10:56 Відповісти
 
 