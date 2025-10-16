Знищення колони бронетехніки армії РФ поблизу села Шахове на Донеччині: "Скільки нарахував?", - "Десять. Поправка - одинадцять". ВIДЕО
У мережі опубліковано кадри відбиття масованої атаки колони бронетехніки армії РФ на населений пункт Шахове Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся сьогодні вранці - українські оборонці завдали ворогу значних втрат, знищивши частину танків і БМП ще на підході до позицій.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр знищила ДРГ ворога на Лиманському напрямку: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВIДЕО
