УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
3 626 5

Знищення колони бронетехніки армії РФ поблизу села Шахове на Донеччині: "Скільки нарахував?", - "Десять. Поправка - одинадцять". ВIДЕО

У мережі опубліковано кадри відбиття масованої атаки колони бронетехніки армії РФ на населений пункт Шахове Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся сьогодні вранці - українські оборонці завдали ворогу значних втрат, знищивши частину танків і БМП ще на підході до позицій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр знищила ДРГ ворога на Лиманському напрямку: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19093) знищення (8500) Донецька область (9836) Покровський район (1099) Шахове (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись показували як кацапи женуть ешелони з танками на Схід. Виглядало моторошно. Сьогодні при виді кацапського танка ловлю себе на думці - Чому ще не спалений? СЛАВА ГЕРОЇЧНІЙ НАЦІЇ! Низький поклін полеглим героям! Світла пам'ять і подяка.
показати весь коментар
16.10.2025 17:10 Відповісти
Хлопці, щира вам подяка. Ви наші герої.
показати весь коментар
16.10.2025 17:56 Відповісти
Слава ЗСУ !Слава Україні!Сильно.
показати весь коментар
16.10.2025 17:14 Відповісти
Отличная работа Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.10.2025 17:21 Відповісти
"Только выходят на позиции - и всё" © 😂
показати весь коментар
16.10.2025 17:30 Відповісти
 
 