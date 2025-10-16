3 ОШБр знищила ДРГ ворога на Лиманському напрямку: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВIДЕО
Воїни Третьої штурмової бригади 3-го АК показали, як ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео бригада оприлюднила у YouTube.
Воїни зупинили просування ДРГ у районі Новоселівки, де ворог планував створити плацдарм для наступу на Оскіл та перерізання траси Ізюм - Слов'янськ.
Воїни провели зачистку ангара і підвальних приміщень, де засіли російські диверсанти та зберегли логістичні шляхи до переднього краю фронту.
Перед штурмом українські військові традиційно запропонували ворогу здатися. Після відмови окупанти були знищені. Частину диверсантів взяли в полон.
