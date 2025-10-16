УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9624 відвідувача онлайн
Новини Відео Бойові дії на Лиманському напрямку
4 808 11

3 ОШБр знищила ДРГ ворога на Лиманському напрямку: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВIДЕО

Воїни Третьої штурмової бригади 3-го АК показали, як ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео бригада оприлюднила у YouTube.

Воїни зупинили просування ДРГ у районі Новоселівки, де ворог планував створити плацдарм для наступу на Оскіл та перерізання траси Ізюм - Слов'янськ.

Воїни провели зачистку ангара і підвальних приміщень, де засіли російські диверсанти та зберегли логістичні шляхи до переднього краю фронту. 

Перед штурмом українські військові традиційно запропонували ворогу здатися. Після відмови окупанти були знищені. Частину диверсантів взяли в полон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Донецька область (9836) бойові дії (4762) 3 Окрема штурмова бригада (499) Краматорський район (779) Новоселівка (7) Третій армійський корпус (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Хлопці Титани!
показати весь коментар
16.10.2025 15:56 Відповісти
+3
Дуже сподіваюсь що скоро і до тебе доберуться,витягнуть з дивану і будеш...ну хоча б ********* за ними тягати,шкарпетки прати і черевики чистити...
показати весь коментар
16.10.2025 16:30 Відповісти
+2
порядні люди з трійки-воюють, а наближена банда до білецького ,- в Тернополі убивають і катують людей.
показати весь коментар
16.10.2025 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скількох закатували в Тернополі?
показати весь коментар
16.10.2025 15:42 Відповісти
порядні люди з трійки-воюють, а наближена банда до білецького ,- в Тернополі убивають і катують людей.
показати весь коментар
16.10.2025 15:47 Відповісти
Дуже сподіваюсь що скоро і до тебе доберуться,витягнуть з дивану і будеш...ну хоча б ********* за ними тягати,шкарпетки прати і черевики чистити...
показати весь коментар
16.10.2025 16:30 Відповісти
Хлопці Титани!
показати весь коментар
16.10.2025 15:56 Відповісти
С рюских нечего взять кроме анализов, они умственно отсталые приматы.
показати весь коментар
16.10.2025 16:08 Відповісти
Я так понимаю, что у нас в Украине только Билецкий воюет? Ну, еще лично, пара его комбригов, остальные каву пють?
показати весь коментар
16.10.2025 16:20 Відповісти
Хто більше про себе розказує
показати весь коментар
16.10.2025 16:37 Відповісти
Чому у цьому роліку я чую 80% розмов кацапською? Це підпрозділ ЗСУ або якогось ДНР з іншими лугандонами?
показати весь коментар
16.10.2025 16:24 Відповісти
Я,я. Натюрлих.
показати весь коментар
16.10.2025 16:26 Відповісти
То вам надо лично подъехать и уточнить у хлопцев, шо это за непорядок. Немецкий, кстати, не раздражает?
показати весь коментар
16.10.2025 16:40 Відповісти
Кацапи - здавайтесь!
Рускіє не здаются
А кацапи?
Ну харашо, угаваріл, кацапи здаются.
показати весь коментар
16.10.2025 16:40 Відповісти
 
 