3 ОШБр знищила ДРГ ворога на Лиманському напрямку: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВIДЕО

Воїни Третьої штурмової бригади 3-го АК показали, як ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку.

Воїни зупинили просування ДРГ у районі Новоселівки, де ворог планував створити плацдарм для наступу на Оскіл та перерізання траси Ізюм - Слов'янськ.

Воїни провели зачистку ангара і підвальних приміщень, де засіли російські диверсанти та зберегли логістичні шляхи до переднього краю фронту.

Перед штурмом українські військові традиційно запропонували ворогу здатися. Після відмови окупанти були знищені. Частину диверсантів взяли в полон.

