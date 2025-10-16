Уничтожение колонны бронетехники армии РФ около села Шахово на Донетчине: "Скільки нарахував?" - "Десять. Поправка - одинадцять". ВИДЕО
В сети опубликованы кадры отражения массированной атаки колонны бронетехники армии РФ на населенный пункт Шахово Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бой состоялся сегодня утром - украинские защитники нанесли врагу значительные потери, уничтожив часть танков и БМП еще на подходе к позициям.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 3-я ОШБр уничтожила ДРГ врага на Лиманском направлении: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВИДЕО
