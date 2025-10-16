РУС
Уничтожение колонны бронетехники армии РФ около села Шахово на Донетчине: "Скільки нарахував?" - "Десять. Поправка - одинадцять". ВИДЕО

В сети опубликованы кадры отражения массированной атаки колонны бронетехники армии РФ на населенный пункт Шахово Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой состоялся сегодня утром - украинские защитники нанесли врагу значительные потери, уничтожив часть танков и БМП еще на подходе к позициям.

Колись показували як кацапи женуть ешелони з танками на Схід. Виглядало моторошно. Сьогодні при виді кацапського танка ловлю себе на думці - Чому ще не спалений? СЛАВА ГЕРОЇЧНІЙ НАЦІЇ! Низький поклін полеглим героям! Світла пам'ять і подяка.
16.10.2025 17:10 Ответить
Слава ЗСУ !Слава Україні!Сильно.
16.10.2025 17:14 Ответить
 
 