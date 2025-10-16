РУС
Новости Боевые действия на Лиманском направлении
3 685 11

3 ОШБр уничтожила ДРГ врага на Лиманском направлении: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВИДЕО

Воины Третьей штурмовой бригады 3-го АК показали, как ликвидировали российскую ДРГ на Лиманском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео бригада обнародовала в YouTube.

Воины остановили продвижение ДРГ в районе Новоселовки, где враг планировал создать плацдарм для наступления на Оскол и перерезания трассы Изюм - Славянск.

Воины провели зачистку ангара и подвальных помещений, где засели российские диверсанты и сохранили логистические пути к переднему краю фронта.

Перед штурмом украинские военные традиционно предложили врагу сдаться. После отказа оккупанты были уничтожены. Часть диверсантов взяли в плен.

Донецкая область (11006) боевые действия (5005) 3-я Отдельная штурмовая бригада (487) Краматорский район (770) Новоселовка (7) Третий армейский корпус (30)
+4
Хлопці Титани!
16.10.2025 15:56 Ответить
+2
Дуже сподіваюсь що скоро і до тебе доберуться,витягнуть з дивану і будеш...ну хоча б ********* за ними тягати,шкарпетки прати і черевики чистити...
16.10.2025 16:30 Ответить
+1
порядні люди з трійки-воюють, а наближена банда до білецького ,- в Тернополі убивають і катують людей.
16.10.2025 15:47 Ответить
а скількох закатували в Тернополі?
16.10.2025 15:42 Ответить
С рюских нечего взять кроме анализов, они умственно отсталые приматы.
16.10.2025 16:08 Ответить
Я так понимаю, что у нас в Украине только Билецкий воюет? Ну, еще лично, пара его комбригов, остальные каву пють?
16.10.2025 16:20 Ответить
Хто більше про себе розказує
16.10.2025 16:37 Ответить
Чому у цьому роліку я чую 80% розмов кацапською? Це підпрозділ ЗСУ або якогось ДНР з іншими лугандонами?
16.10.2025 16:24 Ответить
Я,я. Натюрлих.
16.10.2025 16:26 Ответить
То вам надо лично подъехать и уточнить у хлопцев, шо это за непорядок. Немецкий, кстати, не раздражает?
16.10.2025 16:40 Ответить
Кацапи - здавайтесь!
Рускіє не здаются
А кацапи?
Ну харашо, угаваріл, кацапи здаются.
16.10.2025 16:40 Ответить
 
 