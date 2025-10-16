3 ОШБр уничтожила ДРГ врага на Лиманском направлении: "Русские не сдаются? Ну ладно". ВИДЕО
Воины Третьей штурмовой бригады 3-го АК показали, как ликвидировали российскую ДРГ на Лиманском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео бригада обнародовала в YouTube.
Воины остановили продвижение ДРГ в районе Новоселовки, где враг планировал создать плацдарм для наступления на Оскол и перерезания трассы Изюм - Славянск.
Воины провели зачистку ангара и подвальных помещений, где засели российские диверсанты и сохранили логистические пути к переднему краю фронта.
Перед штурмом украинские военные традиционно предложили врагу сдаться. После отказа оккупанты были уничтожены. Часть диверсантов взяли в плен.
Рускіє не здаются
А кацапи?
Ну харашо, угаваріл, кацапи здаются.