Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1128030 осіб (+730 за добу), 11266 танків, 33 748 артсистем, 23 394 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 128 030 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1128030 (+730) осіб

танків – 11266 (+5) од

бойових броньованих машин – 23394 (+10) од

артилерійських систем – 33748 (+35) од

РСЗВ – 1520 (+0) од

засоби ППО – 1228 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588)

крилаті ракети – 3864 (+5)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73)

спеціальна техніка – 3978 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 146 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Минув 4258 день москальсько-української війни.
125! одиниць знищеної техніки та 730 чумардосів за день.
Броня, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 71 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 128 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
17.10.2025 08:40 Відповісти
17.10.2025 08:42 Відповісти
Ого , п'ять танчиків аж! Із танчиками зараз у цапіков "напряжонка" ) Часи, коли було по 25-35 ******** на день закінчилися.
Слава ЗСУ, Слава Україні!
17.10.2025 08:37 Відповісти
Ого , п'ять танчиків аж! Із танчиками зараз у цапіков "напряжонка" ) Часи, коли було по 25-35 ******** на день закінчилися.
Слава ЗСУ, Слава Україні!
17.10.2025 08:37 Відповісти
Не те щоб взагалі танки закінчились, просто нема великого сенсу їх застосовувати на нашому ТВД, щось треба залишити для погроз
Європі. Це у нас вони згорають дуже швидко, а проти непідготовленого супротивника можуть бути поки більш дієвими.
17.10.2025 08:45 Відповісти
Я теж думаю що вони їх накопичують.
17.10.2025 09:09 Відповісти
17.10.2025 08:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.10.2025 09:00 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/articles/c93dqk02ejko?xtor=AL-71-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_id=F2BA92EA-AB14-11F0-A54E-DF91DA007C42&at_link_origin=BBC_News_Russian&at_link_type=web_link&at_ptr_name=facebook_page&at_format=link&at_bbc_team=editorial&at_campaign=Social_Flow&at_medium=social&at_campaign_type=owned @ (у перекладі):
"...Із січня по липень /2025 року/ включно російські джерела публікували в середньому 6 192 некрологи на місяць, а з серпня по жовтень - 9 415. Неповні цифри жовтня - 10 765 - вже стали найвищими за весь період спостережень.
...
Реальні втрати російської сторони вищі за ті, що нам вдається виявити за відкритими джерелами. Військові фахівці припускають, що наш аналіз російських цвинтарів, військових меморіалів та некрологів може охоплювати від 45% до 65% реальної кількості загиблих.
Це пояснюється тим, що значна частина тіл військовослужбовців, які загинули в останні місяці, може залишатися на полі бою...
З урахуванням наведеної вище оцінки, реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 209670 до 302860 осіб.
Підсумкова цифра суттєво зростає, враховуючи тих, хто воював проти України у складах підрозділів самопроголошених "днр" та "лнр".
З грудня 2022 року "днр" припинила публікувати дані про свої втрати, у "лнр" їх зовсім не розкривали. /Проте,/ аналіз некрологів та повідомлень про розшук у "лднр", які довго не виходять на зв'язок, дозволяє припустити, що до кінця вересня загинуло 21 000 - 23 500 осіб.
Отже, за зібраними даними, сумарні втрати проросійських сил /вбитими/ можуть бути в діапазоні 230 670 - 326 360 військових."
17.10.2025 09:52 Відповісти
Нарешті поновили відслідковування втрат техніки рашистів. Европа вжеб перестала існувати.
17.10.2025 09:59 Відповісти
Чергове повідомлення про небойові втрати рашистів:

@ (мова оригіналу):
"В Наро-Фоминском районе Подмосковья срочник открыл огонь по сослуживцам, сообщают каналы, связанные с силовыми структурами. По предварительным данным, погибли двое военных, еще один получил тяжелые ранения."
17.10.2025 10:19 Відповісти
кобзон засмучний, найменше "прєдставлєніє на прєдставлєніє" в цьому році.
Частка того що стріляє наземного базування і по суті забезпечує наступ русні у 22-му році складала 70 відсодків. У 25-му ця частка (танки, ББМ, арта, РСЗВ) складає 35% і це більше схоже на оборону ніж на наступ. Доні такі фінти і кульбіти виконує заради дружбана, а той тільки сере в чемодан.
17.10.2025 10:28 Відповісти
 
 