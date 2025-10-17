Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1128030 осіб (+730 за добу), 11266 танків, 33 748 артсистем, 23 394 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 128 030 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1128030 (+730) осіб
танків – 11266 (+5) од
бойових броньованих машин – 23394 (+10) од
артилерійських систем – 33748 (+35) од
РСЗВ – 1520 (+0) од
засоби ППО – 1228 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588)
крилаті ракети – 3864 (+5)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73)
спеціальна техніка – 3978 (+1)
Топ коментарі
+10 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.10.2025 08:40 Відповісти Посилання
+6 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.10.2025 08:42 Відповісти Посилання
+3 Олександр Томах
показати весь коментар17.10.2025 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ, Слава Україні!
Європі. Це у нас вони згорають дуже швидко, а проти непідготовленого супротивника можуть бути поки більш дієвими.
125! одиниць знищеної техніки та 730 чумардосів за день.
Броня, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 71 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 128 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
"...Із січня по липень /2025 року/ включно російські джерела публікували в середньому 6 192 некрологи на місяць, а з серпня по жовтень - 9 415. Неповні цифри жовтня - 10 765 - вже стали найвищими за весь період спостережень.
...
Реальні втрати російської сторони вищі за ті, що нам вдається виявити за відкритими джерелами. Військові фахівці припускають, що наш аналіз російських цвинтарів, військових меморіалів та некрологів може охоплювати від 45% до 65% реальної кількості загиблих.
Це пояснюється тим, що значна частина тіл військовослужбовців, які загинули в останні місяці, може залишатися на полі бою...
З урахуванням наведеної вище оцінки, реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 209670 до 302860 осіб.
Підсумкова цифра суттєво зростає, враховуючи тих, хто воював проти України у складах підрозділів самопроголошених "днр" та "лнр".
З грудня 2022 року "днр" припинила публікувати дані про свої втрати, у "лнр" їх зовсім не розкривали. /Проте,/ аналіз некрологів та повідомлень про розшук у "лднр", які довго не виходять на зв'язок, дозволяє припустити, що до кінця вересня загинуло 21 000 - 23 500 осіб.
Отже, за зібраними даними, сумарні втрати проросійських сил /вбитими/ можуть бути в діапазоні 230 670 - 326 360 військових."
@ (мова оригіналу):
"В Наро-Фоминском районе Подмосковья срочник открыл огонь по сослуживцам, сообщают каналы, связанные с силовыми структурами. По предварительным данным, погибли двое военных, еще один получил тяжелые ранения."
Частка того що стріляє наземного базування і по суті забезпечує наступ русні у 22-му році складала 70 відсодків. У 25-му ця частка (танки, ББМ, арта, РСЗВ) складає 35% і це більше схоже на оборону ніж на наступ. Доні такі фінти і кульбіти виконує заради дружбана, а той тільки сере в чемодан.