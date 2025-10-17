РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1128030 человек (+730 за сутки), 11266 танков, 33 748 артсистем, 23 394 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 128 030 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1128030 (+730) человек

танков - 11266 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед

артиллерийских систем - 33748 (+35) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1228 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588)

крылатые ракеты - 3864 (+5)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73)

специальная техника - 3978 (+1)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 146 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Потери армии РФ

Ого , п'ять танчиків аж! Із танчиками зараз у цапіков "напряжонка" ) Часи, коли було по 25-35 ******** на день закінчилися.
Слава ЗСУ, Слава Україні!
17.10.2025 08:37 Ответить
Не те щоб взагалі танки закінчились, просто нема великого сенсу їх застосовувати на нашому ТВД, щось треба залишити для погроз
Європі. Це у нас вони згорають дуже швидко, а проти непідготовленого супротивника можуть бути поки більш дієвими.
17.10.2025 08:45 Ответить
Я теж думаю що вони їх накопичують.
17.10.2025 09:09 Ответить
Минув 4258 день москальсько-української війни.
125! одиниць знищеної техніки та 730 чумардосів за день.
Броня, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 71 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 128 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
17.10.2025 08:40 Ответить
17.10.2025 08:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.10.2025 09:00 Ответить
 
 