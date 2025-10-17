Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1128030 человек (+730 за сутки), 11266 танков, 33 748 артсистем, 23 394 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 128 030 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1128030 (+730) человек

танков - 11266 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед

артиллерийских систем - 33748 (+35) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1228 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588)

крылатые ракеты - 3864 (+5)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73)

специальная техника - 3978 (+1)

