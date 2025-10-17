Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1128030 человек (+730 за сутки), 11266 танков, 33 748 артсистем, 23 394 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 128 030 российских оккупантов.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1128030 (+730) человек
танков - 11266 (+5) ед
боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед
артиллерийских систем - 33748 (+35) ед
РСЗО - 1520 (+0) ед
средства ПВО - 1228 (+1) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588)
крылатые ракеты - 3864 (+5)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73)
специальная техника - 3978 (+1)
Слава ЗСУ, Слава Україні!
Європі. Це у нас вони згорають дуже швидко, а проти непідготовленого супротивника можуть бути поки більш дієвими.
125! одиниць знищеної техніки та 730 чумардосів за день.
Броня, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 71 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 128 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.