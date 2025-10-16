На фронте произошло 146 боевых столкновений, больше всего - на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 22:00 16 октября на фронте произошло 146 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня враг нанес один ракетный и 63 авиационных ударов, применил 37 ракет и сбросил 125 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 372 дроны-камикадзе и осуществили 3 301 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил две атаки на позиции наших защитников. Кроме того, нанес семь авиаударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 182 обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
Одиннадцать раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отразили десять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодязи, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении украинские воины отразили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполь. Один бой до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Лысовка, Удачное, Филия и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана. Две атаки до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека - убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, 21 беспилотный летательный аппарат, два пункта управления БпЛА, четыре единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники. Также поразили три единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники, три артиллерийские системы, три пункта управления БпЛА и 12 укрытий для личного состава противника.
Боевые действия на юге
На Александровском направлении наши защитники уже отразили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Сичневое, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка. Еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подвергся населенный пункт Зализничное.
На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Под авиаударом оказалось Казацкое.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Полтавці російські війська продовжують штурмувати центральну частину та увійшли до північно-східної частини на східному березі річки Янчур.
Новопавлівський напрямок:
Йдуть бої у східній частині Іванівки та південніше у напрямку лісопосадок з боку Зеленого Гаю.
Також російські війська штурмують у районі н.п. Філія. На схід від останнього українські дронарі атакували супротивника в районі перехрестя на глибині до 3.48 км від його передових позицій, ситуація на уточненні.
Костянтинівський напрямок:
Українські дронарі атакували позиції противника у забудові на схід від Костянтинівки, до якої вони просунулися, ймовірно, з боку Предтечиного, у західній частині якого раніше вже потрапляли під удар.
У білогорівській «кишені» противник закріпився вздовж лісосмуги від каналу Сіверський Донець-Донбас до населеного пункту Біла Гора, і на північ від Олександро-Шультиного вздовж лісосмуг."