Северокорейские операторы БПЛА помогают россиянам корректировать удары по Сумской области, - Генштаб. ВИДЕО
Командование российской армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.
Как отмечается, с территории Курской области они проводят разведку с помощью беспилотников, обнаруживают позиции украинских сил и корректируют огонь по ним.
Вооруженные Силы Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы беспилотников осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.
Из-за критических потерь личного состава и неудачной наступательной операции в Сумской области российское командование продолжает привлекать северокорейские подразделения к активным боевым действиям.
то, північні корейці мають найбагатший досвід дронових війн?
всі знають хон гіль дона, дронового месника!
ронами та героїчно загинути з ім'ям Кіма на устах,інакше їхні рідні більше ніколи не скуштують манду і кімчі.
Манду-це їхні пельмені.
У Південо Корейців повинна почухатися потилиця, а у америкосів срака.
Бо на останіх навчаннях америкосів з малими дронами вони не змогли навіть гранату в ціль скинути.