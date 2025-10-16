Северокорейские операторы БПЛА помогают россиянам корректировать удары по Сумской области, - Генштаб. ВИДЕО

Командование российской армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.

Как отмечается, с территории Курской области они проводят разведку с помощью беспилотников, обнаруживают позиции украинских сил и корректируют огонь по ним.

Вооруженные Силы Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы беспилотников осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

Из-за критических потерь личного состава и неудачной наступательной операции в Сумской области российское командование продолжает привлекать северокорейские подразделения к активным боевым действиям.

