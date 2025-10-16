РУС
Северокорейские операторы БПЛА помогают россиянам корректировать удары по Сумской области, - Генштаб. ВИДЕО

Командование российской армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.

Как отмечается, с территории Курской области они проводят разведку с помощью беспилотников, обнаруживают позиции украинских сил и корректируют огонь по ним.

Вооруженные Силы Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы беспилотников осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

Из-за критических потерь личного состава и неудачной наступательной операции в Сумской области российское командование продолжает привлекать северокорейские подразделения к активным боевым действиям.

хммм....
то, північні корейці мають найбагатший досвід дронових війн?
всі знають хон гіль дона, дронового месника!
16.10.2025 14:58 Ответить
У них нема вибору-по наказу верховного свИНА вони повинні всі стати Бек Гніль Дронами та героїчно загинути з ім'ям Кіма на устах,інакше їхні рідні більше ніколи не скуштують манду і кімчі.
Манду-це їхні пельмені.
16.10.2025 15:18 Ответить
Це ніяк не знімає вини з цих жовтопиких найманців.
16.10.2025 15:21 Ответить
Це вже ескаляція, чи ще ні?
16.10.2025 15:10 Ответить
Де власні каби? Вже б давно треба перепахати буферну зону курської обл. в зону відчуження.
16.10.2025 15:12 Ответить
Тут явне навчання в умовах практики.
У Південо Корейців повинна почухатися потилиця, а у америкосів срака.
Бо на останіх навчаннях америкосів з малими дронами вони не змогли навіть гранату в ціль скинути.
16.10.2025 15:12 Ответить
Цікаво, північнекарейське посольство в Києві охороняють нацгвадія,чи менти ?!!!
16.10.2025 15:18 Ответить
Тварі косорилі. Зате всі верещать що якщо іноземні війська будуть допомагати Україні то це буде ескалація і третя світова. А рашистам все можна
16.10.2025 15:35 Ответить
 
 