УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10019 відвідувачів онлайн
Новини Відео Співпраця КНДР та РФ
1 235 9

Північнокорейські оператори БпЛА допомагають росіянам корегувати удари по Сумській області, - Генштаб. ВIДЕО

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, з території Курської області вони проводять розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції українських сил і коригують вогонь по них.

Збройні Сили України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори безпілотників здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

Через критичні втрати особового складу та невдалу наступальну операцію в Сумській області російське командування продовжує залучати північнокорейські підрозділи до активних бойових дій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

безпілотник (5044) Генштаб ЗС (7402) КНДР (1327) Сумська область (4342)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хммм....
то, північні корейці мають найбагатший досвід дронових війн?
всі знають хон гіль дона, дронового месника!
показати весь коментар
16.10.2025 14:58 Відповісти
У них нема вибору-по наказу верховного свИНА вони повинні всі стати Бек Гніль Дронами та героїчно загинути з ім'ям Кіма на устах,інакше їхні рідні більше ніколи не скуштують манду і кімчі.
Манду-це їхні пельмені.
показати весь коментар
16.10.2025 15:18 Відповісти
Це ніяк не знімає вини з цих жовтопиких найманців.
показати весь коментар
16.10.2025 15:21 Відповісти
Це вже ескаляція, чи ще ні?
показати весь коментар
16.10.2025 15:10 Відповісти
Де власні каби? Вже б давно треба перепахати буферну зону курської обл. в зону відчуження.
показати весь коментар
16.10.2025 15:12 Відповісти
Тут явне навчання в умовах практики.
У Південо Корейців повинна почухатися потилиця, а у америкосів срака.
Бо на останіх навчаннях америкосів з малими дронами вони не змогли навіть гранату в ціль скинути.
показати весь коментар
16.10.2025 15:12 Відповісти
Цікаво, північнекарейське посольство в Києві охороняють нацгвадія,чи менти ?!!!
показати весь коментар
16.10.2025 15:18 Відповісти
Тварі косорилі. Зате всі верещать що якщо іноземні війська будуть допомагати Україні то це буде ескалація і третя світова. А рашистам все можна
показати весь коментар
16.10.2025 15:35 Відповісти
 
 