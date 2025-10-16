Північнокорейські оператори БпЛА допомагають росіянам корегувати удари по Сумській області, - Генштаб. ВIДЕО

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, з території Курської області вони проводять розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції українських сил і коригують вогонь по них.

Збройні Сили України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори безпілотників здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

Через критичні втрати особового складу та невдалу наступальну операцію в Сумській області російське командування продовжує залучати північнокорейські підрозділи до активних бойових дій.

