Північнокорейські оператори БпЛА допомагають росіянам корегувати удари по Сумській області, - Генштаб. ВIДЕО
Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.
Як зазначається, з території Курської області вони проводять розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції українських сил і коригують вогонь по них.
Збройні Сили України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори безпілотників здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.
Через критичні втрати особового складу та невдалу наступальну операцію в Сумській області російське командування продовжує залучати північнокорейські підрозділи до активних бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то, північні корейці мають найбагатший досвід дронових війн?
всі знають хон гіль дона, дронового месника!
ронами та героїчно загинути з ім'ям Кіма на устах,інакше їхні рідні більше ніколи не скуштують манду і кімчі.
Манду-це їхні пельмені.
У Південо Корейців повинна почухатися потилиця, а у америкосів срака.
Бо на останіх навчаннях америкосів з малими дронами вони не змогли навіть гранату в ціль скинути.