Дронари "Сапсана" уничтожили 3 автомобиля и 3 мотоцикла оккупантов в лесу. ВИДЕО

Операторы дронов "Сапсан" Княжеского батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удар по технике противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны попали во вражеские укрытия, которые российские военные обустроили среди леса. В результате удара были уничтожены три автомобиля и три мотоцикла противника.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

армия РФ (20941) уничтожение (8186) техника (1847) 14 отдельная механизированная бригада (107) дроны (5130)
