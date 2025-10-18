1 447 4
Окупант не зрозумів, що дрон - ворожий, і був ліквідований: безпілотник влетів йому в голову. ВIДЕО
Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" відпрацювали по позиціях та особовому складу загарбників на одному з напрямків.
Оператори ударних дронів знищили два ворожі укриття та ліквідували трьох окупантів на відкритій місцевості, повідомляє Цензор.НЕТ.
На перших кадрах відео видно, як один із загарбників не зрозумів, що дрон - ворожий, і був миттєво ліквідований.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
