Окупант не зрозумів, що дрон - ворожий, і був ліквідований: безпілотник влетів йому в голову. ВIДЕО

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" відпрацювали по позиціях та особовому складу загарбників на одному з напрямків.

Оператори ударних дронів знищили два ворожі укриття та ліквідували трьох окупантів на відкритій місцевості, повідомляє Цензор.НЕТ.

На перших кадрах відео видно, як один із загарбників не зрозумів, що дрон - ворожий, і був миттєво ліквідований.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Забудьки - пропадьки - побив горшок завиграшки
18.10.2025 16:40 Відповісти
*********** існування, в Мирній Україні з 2014 року!!
Землі, їй все одно, апатити чи ******!!
18.10.2025 17:03 Відповісти
Это называется головотяпство...
18.10.2025 17:06 Відповісти
Дуже повільно доходило. І так і не дійшло.
18.10.2025 17:15 Відповісти
 
 