Оккупант не понял, что дрон - вражеский, и был ликвидирован: беспилотник влетел ему в голову. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" отработали по позициям и личному составу захватчиков на одном из направлений.

Операторы ударных дронов уничтожили два вражеских укрытия и ликвидировали трех оккупантов на открытой местности, сообщает Цензор.НЕТ.

На первых кадрах видео видно, как один из захватчиков не понял, что дрон - вражеский, и был мгновенно ликвидирован.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также: Легковушка, три грузовика и мотоцикл: дроны "Фенікса" уничтожают логистику оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20941) беспилотник (4425) уничтожение (8186) ВСУ (7011)
Забудьки - пропадьки - побив горшок завиграшки
показать весь комментарий
18.10.2025 16:40 Ответить
*********** існування, в Мирній Україні з 2014 року!!
Землі, їй все одно, апатити чи ******!!
показать весь комментарий
18.10.2025 17:03 Ответить
 
 