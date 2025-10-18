Оккупант не понял, что дрон - вражеский, и был ликвидирован: беспилотник влетел ему в голову. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" отработали по позициям и личному составу захватчиков на одном из направлений.

Операторы ударных дронов уничтожили два вражеских укрытия и ликвидировали трех оккупантов на открытой местности, сообщает Цензор.НЕТ.

На первых кадрах видео видно, как один из захватчиков не понял, что дрон - вражеский, и был мгновенно ликвидирован.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также: Легковушка, три грузовика и мотоцикл: дроны "Фенікса" уничтожают логистику оккупантов. ВИДЕО