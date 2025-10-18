712 2
Оккупант не понял, что дрон - вражеский, и был ликвидирован: беспилотник влетел ему в голову. ВИДЕО
Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" отработали по позициям и личному составу захватчиков на одном из направлений.
Операторы ударных дронов уничтожили два вражеских укрытия и ликвидировали трех оккупантов на открытой местности, сообщает Цензор.НЕТ.
На первых кадрах видео видно, как один из захватчиков не понял, что дрон - вражеский, и был мгновенно ликвидирован.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
