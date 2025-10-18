394 3
Легковой автомобиль, три грузовика и мотоцикл: дроны "Фенікса" уничтожают логистику оккупантов. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Фенікс" продолжают бить по логистике врага и уничтожать российских оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ударными дронами уничтожили мотоцикл, легковой автомобиль, три грузовика, три вражеских FPV-дрона и антенну связи вместе с личным составом.
На обнародованных кадрах видно, что захватчики даже не успевают выпрыгнуть из своей техники перед попаданием украинских беспилотников.
"Фенікс" не дает приблизиться вражеским ДРГ и технике к линии боевого соприкосновения", - говорится в комментарии к видео.
