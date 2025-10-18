РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7374 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
1 361 4

Удар по "Солнцепеку": дрон попал в двигатель ракеты, которая затем взорвалась. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников SIGNUM поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты привезли систему на позицию и пытались нанести удар, но первыми отработали украинские "бомберы".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После этого бойцы батальона SIGNUM кумулятивным попаданием FPV-дронов поразили двигатель ракеты, которая затем сработала.

"ТОС не был полностью уничтожен, но мы показали главное: лес - под контролем, каждый метр - под нашей обороной", - прокомментировали бойцы под видео.

Смотрите также: Дронари "Сапсана" уничтожили 3 машины и 3 мотоцикла оккупантов в лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20941) уничтожение (8186) Донецкая область (11018) техника (1847) дроны (5130) Силы беспилотных систем (243) Краматорский район (773) Лиман (111)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яке прикре самогубство
показать весь комментарий
18.10.2025 15:20 Ответить
ти глухий ?
показать весь комментарий
18.10.2025 15:23 Ответить
ТОС не був повністю знищений -- він поїхав далі стріляти по наших позиціях, але ми показали..... Потужно! ТОСи треба нищити повністю, це дуже хрінова техніка.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:26 Ответить
Щось не видно, щоб ракета "здетонувала"... навіть "потім".
Якщо по лісі гуляють ворожі "сонцепьокі", то дуже сумнівно, що цей ліс під нашим контролем...
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
 
 