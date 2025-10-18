Удар по "Солнцепеку": дрон попал в двигатель ракеты, которая затем взорвалась. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников SIGNUM поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты привезли систему на позицию и пытались нанести удар, но первыми отработали украинские "бомберы".

После этого бойцы батальона SIGNUM кумулятивным попаданием FPV-дронов поразили двигатель ракеты, которая затем сработала.

"ТОС не был полностью уничтожен, но мы показали главное: лес - под контролем, каждый метр - под нашей обороной", - прокомментировали бойцы под видео.

