Удар по "Сонцепьоку": дрон поцілив у двигун ракети, яка потім здетонувала. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти привезли систему на позицію й намагалися завдати удару, але першими відпрацювали українські "бомбери".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після цього бійці батальйону "SIGNUM" кумулятивним влученням FPV-дронів уразили двигун ракети, яка потім спрацювала.

"ТОС не був повністю знищений, але ми показали головне: ліс під контролем, кожен метр - під нашою обороною", - прокоментували бійці під відео.

Дивіться також: Дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі. ВIДЕО