Удар по "Сонцепьоку": дрон поцілив у двигун ракети, яка потім здетонувала. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти привезли систему на позицію й намагалися завдати удару, але першими відпрацювали українські "бомбери".
Після цього бійці батальйону "SIGNUM" кумулятивним влученням FPV-дронів уразили двигун ракети, яка потім спрацювала.
"ТОС не був повністю знищений, але ми показали головне: ліс під контролем, кожен метр - під нашою обороною", - прокоментували бійці під відео.
з нього можна було спорудити 10-ть ліній Манергейма та Мажіно...
просрато !!!!
.
в ******** війні працює тільки мобільна оборона
Якщо по лісі гуляють ворожі "сонцепьокі", то дуже сумнівно, що цей ліс під нашим контролем...