Удар по "Сонцепьоку": дрон поцілив у двигун ракети, яка потім здетонувала. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" уразили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти привезли систему на позицію й намагалися завдати удару, але першими відпрацювали українські "бомбери".

Після цього бійці батальйону "SIGNUM" кумулятивним влученням FPV-дронів уразили двигун ракети, яка потім спрацювала.

"ТОС не був повністю знищений, але ми показали головне: ліс під контролем, кожен метр - під нашою обороною", - прокоментували бійці під відео.

Дивіться також: Дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі. ВIДЕО

яке прикре самогубство
18.10.2025 15:20 Відповісти
ти глухий ?
18.10.2025 15:23 Відповісти
який ліс !!!!

з нього можна було спорудити 10-ть ліній Манергейма та Мажіно...

просрато !!!!

.
18.10.2025 15:38 Відповісти
і наскільки корисною виявилась лінія Мажино ?

в ******** війні працює тільки мобільна оборона
18.10.2025 16:56 Відповісти
ТОС не був повністю знищений -- він поїхав далі стріляти по наших позиціях, але ми показали..... Потужно! ТОСи треба нищити повністю, це дуже хрінова техніка.
18.10.2025 15:26 Відповісти
Хрінове командування,якщо ця херня доїхала на дальність пострілу.Розвідки нема зовсім.
18.10.2025 15:35 Відповісти
Щось не видно, щоб ракета "здетонувала"... навіть "потім".
Якщо по лісі гуляють ворожі "сонцепьокі", то дуже сумнівно, що цей ліс під нашим контролем...
18.10.2025 15:32 Відповісти
Солнцепёк спёкся вместе с начинкой.
18.10.2025 15:40 Відповісти
 
 