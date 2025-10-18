УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6992 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
578 3

Легковик, три вантажівки та мотоцикл: дрони "Фенікса" нищать логістику окупантів. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" продовжують бити по логістиці ворога та знищувати російських окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ударними дронами знищили мотоцикл, легкову автівку, три вантажівки, три ворожі FPV-дрони та антену зв’язку разом з особовим складом.

На оприлюднених кадрах видно, що загарбники навіть не встигають вистрибнути зі своєї техніки перед влучанням українських безпілотників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Фенікс" не дає наблизитися ворожим ДРГ і техніці до лінії бойового зіткнення", — йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також: Удар по "Сонцепьоку": дрон поцілив у двигун ракети, яка потім здетонувала. ВIДЕО

армія рф (19101) безпілотник (5052) Держприкордонслужба ДПСУ (6510) знищення (8508) Донецька область (9848) Покровськ (852) Покровський район (1105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В п"ятницю вечером 13 - го були кацапами - от і попали під роздачу
показати весь коментар
18.10.2025 15:38 Відповісти
В кацапів морди перед смертю - як в кота, якого застукали вночі у холодильнику зі сметаною.
показати весь коментар
18.10.2025 16:16 Відповісти
добре..
показати весь коментар
18.10.2025 16:38 Відповісти
 
 