Легковик, три вантажівки та мотоцикл: дрони "Фенікса" нищать логістику окупантів. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" продовжують бити по логістиці ворога та знищувати російських окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ударними дронами знищили мотоцикл, легкову автівку, три вантажівки, три ворожі FPV-дрони та антену зв’язку разом з особовим складом.

На оприлюднених кадрах видно, що загарбники навіть не встигають вистрибнути зі своєї техніки перед влучанням українських безпілотників.

"Фенікс" не дає наблизитися ворожим ДРГ і техніці до лінії бойового зіткнення", — йдеться в коментарі до відео.

