Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 130 180 человек (+1000 за сутки), 11 268 танков, 33 834 артсистемы, 23 399 боевых бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 130 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1130180 (+1000) человек

танков - 11268 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23399 (+3) ед

артиллерийских систем - 33834 (+45) ед

РСЗО - 1524 (+2) ед

средства ПВО - 1228 (+0) ед

самолетов - 428 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71967 (+444)

крылатые ракеты - 3864 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64798 (+126)

специальная техника - 3980 (+0)

Являются ли данные окончательными?

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дронщики "Сапсана" уничтожили 3 автомобиля и 3 мотоцикла оккупантов в лесу.