Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 130 180 человек (+1000 за сутки), 11 268 танков, 33 834 артсистемы, 23 399 боевых бронированных машин. ІНФОГРАФІКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 130 180 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1130180 (+1000) человек
- танков - 11268 (+1) ед
- боевых бронированных машин - 23399 (+3) ед
- артиллерийских систем - 33834 (+45) ед
- РСЗО - 1524 (+2) ед
- средства ПВО - 1228 (+0) ед
- самолетов - 428 (+0) ед
- вертолетов - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71967 (+444)
- крылатые ракеты - 3864 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 64798 (+126)
- специальная техника - 3980 (+0)
Являются ли данные окончательными?
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дронщики "Сапсана" уничтожили 3 автомобиля и 3 мотоцикла оккупантов в лесу.
З терористами треба говорити мовою сили - росія розуміє тільки тиск. росія чинить геноцид проти українців, які обороняються. Коли тобі загрожує вбивство, треба вдатися до всіх можливих засобів порятунку. Це стосується і людей, і країн.
177! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 4, арта та логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалили за 140 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 130 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
Наземка 140 тис з початку війни, 50 120 з початку року, 50 155 за 24-тий рік - горить, палає техніка ворожа ...
