БТР "Буцефал" и дроны 92-й ОШБр уничтожили российскую ДРГ в здании на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожают вражеские позиции в селе Новый Донбасс Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов вместе с побратимами на украинском БТР-4Е "Буцефал" нанесли удар по дому, захваченному российской диверсионно-разведывательной группой.

В результате сбрасываний с беспилотника и огня по технике укрытие было разбито вместе с личным составом врага.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

+2
"Буцефал" навалив так навалив.... Респект!
19.10.2025 11:15 Ответить
+1
Кацапи-гній.
19.10.2025 10:06 Ответить
+1
Правильний заголовок:" Обстріляли будівлю з 30-мм гармати БТР-4Е "Буцефал"". А чи знищили, з відео неясно. Добре, що у 92-ки ще ті "Буцефали" лишились... Потужна штука. Але багато їх спалили у перші дні війни (у т.ч. один у Харкові) та у Курській операції...
19.10.2025 11:09 Ответить
Кацапи-гній.
19.10.2025 10:06 Ответить
Правильний заголовок:" Обстріляли будівлю з 30-мм гармати БТР-4Е "Буцефал"". А чи знищили, з відео неясно. Добре, що у 92-ки ще ті "Буцефали" лишились... Потужна штука. Але багато їх спалили у перші дні війни (у т.ч. один у Харкові) та у Курській операції...
19.10.2025 11:09 Ответить
"Буцефал" навалив так навалив.... Респект!
19.10.2025 11:15 Ответить
Тільки дупасить не по тій будівлі, куди скид був з дрона..😱
19.10.2025 12:05 Ответить
Промазав або дрон , або буцик..
19.10.2025 12:07 Ответить
тепловізор на БТР є?
19.10.2025 12:49 Ответить
Хто знає, що скинули ? Гарненько так влупило.
19.10.2025 12:51 Ответить
ФАБ 8.5 шляпа рідкісна українського виробництва в ній виробником закладено майже 9 кг кеміксу який як правило не вибухає й май півроку срок придатності. Наші дронщики докладають приблизно 2 кг С4 тоді воно працює. А так черговий відмив бабла...
19.10.2025 14:28 Ответить
 
 