БТР "Буцефал" и дроны 92-й ОШБр уничтожили российскую ДРГ в здании на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожают вражеские позиции в селе Новый Донбасс Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов вместе с побратимами на украинском БТР-4Е "Буцефал" нанесли удар по дому, захваченному российской диверсионно-разведывательной группой.

В результате сбрасываний с беспилотника и огня по технике укрытие было разбито вместе с личным составом врага.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

