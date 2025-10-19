БТР "Буцефал" и дроны 92-й ОШБр уничтожили российскую ДРГ в здании на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожают вражеские позиции в селе Новый Донбасс Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов вместе с побратимами на украинском БТР-4Е "Буцефал" нанесли удар по дому, захваченному российской диверсионно-разведывательной группой.
В результате сбрасываний с беспилотника и огня по технике укрытие было разбито вместе с личным составом врага.
Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.
