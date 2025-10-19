3 826 28
Сбрасыванием с дрона оккупанту оторвало ноги в зарослях: боевая работа 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО 18+
Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как украинские дронщики двумя сбрасываниями в заросли отрывают оккупанту ноги и ликвидируют его.
Также в видео бойцы отметили, что за 17 дней октября были уничтожены и "отправлены домой" 4 352 захватчика.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+10 Tema9
показать весь комментарий19.10.2025 10:46 Ответить Ссылка
+8 олег иванов #434516
показать весь комментарий19.10.2025 10:54 Ответить Ссылка
+7 Green Bill #603485
показать весь комментарий19.10.2025 10:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В дійсності це не так. Гримаси обличча це реакція на подразники живої людини. Після біологічної смерті м'язи розслабляються і маємо те що у кадрі - спокійний, відсторонений вираз.
Хочеться, щоб таких спокійних (покійних) кацапів було більше.
Слава "Птахам Мад'яра"!
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.
А чего в них все спят?Пьяные што ли?
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
Ванька пусть , нах, не подходит, на протезных ратыцях.
пуйло купив коника - а воно уже без
ногиніг???
Праживьош как нібуть.