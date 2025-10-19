РУС
Сбрасыванием с дрона оккупанту оторвало ноги в зарослях: боевая работа 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как украинские дронщики двумя сбрасываниями в заросли отрывают оккупанту ноги и ликвидируют его.

Также в видео бойцы отметили, что за 17 дней октября были уничтожены и "отправлены домой" 4 352 захватчика.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Также смотрите: БТР "Буцефал" и дроны 92-й ОШБр уничтожили российскую ДРГ в здании на Донетчине. ВИДЕО

армия РФ (20951) уничтожение (8193) дроны (5137) 414 Птахи Мадяра (74)
Топ комментарии
+10
Кацап всеодно усміхається, мабуть його целі есвео дастігнути.
19.10.2025 10:46 Ответить
+8
Лежить - довольний,улибається.А дома в нього скільки радості?Позитивна новина.
19.10.2025 10:54 Ответить
+7
19.10.2025 10:56 Ответить
Є такі літературні штампи, на кшталт "...труп із застиглим виразом жаху (болю) і т.д. на обличчі".
В дійсності це не так. Гримаси обличча це реакція на подразники живої людини. Після біологічної смерті м'язи розслабляються і маємо те що у кадрі - спокійний, відсторонений вираз.
Хочеться, щоб таких спокійних (покійних) кацапів було більше.
Слава "Птахам Мад'яра"!
19.10.2025 11:43 Ответить
Та він уявив як його жонушка з хахальом будуть кататися на білій Ладі.
19.10.2025 14:02 Ответить
нічого було лізти в Україну.
19.10.2025 10:50 Ответить
Воно ще й кайфує. Що це за нечисть така що лізе здихати в Україну. Невже їм на Сосії так погано що їм за радість здохнути в Україні ніж жити на Сосії
19.10.2025 10:53 Ответить
Лежить - довольний,улибається.А дома в нього скільки радості?Позитивна новина.
19.10.2025 10:54 Ответить
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.
19.10.2025 11:16 Ответить
Какие хорошие стихи-(розчулено сякається).
А чего в них все спят?Пьяные што ли?
показать весь комментарий
А то ж сякання про вечный (непробудный сон).ЗЫ... мож и бухие зажмурились. От цапорылых всего можно ожидать, они же по пьяне сделаны. Одним словом, russische schweine - и в Африке ЛЬОХА (поросна свыня) -водкапейгрязиваляйся.
показать весь комментарий
ЗЫ... Отже, iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
19.10.2025 13:49 Ответить
19.10.2025 10:56 Ответить
Хто-небудь замислювався, звідки доктор Айболить постійно бере "новые ножки", щоб пришити тому нещасному зайцю? 🤔 У мене безліч варіантів...
19.10.2025 12:37 Ответить
Для свинособаки ножка с картинки в самый раз.
19.10.2025 13:18 Ответить
щоб дивитися сімонян ноги не потрібні
19.10.2025 10:57 Ответить
Ось тобі орку, і ******* день!!
19.10.2025 11:02 Ответить
Ібо НЄфУЙ ...
19.10.2025 11:06 Ответить
Я надену платье бела, буду в нем красавица...
Ванька пусть , нах, не подходит, на протезных ратыцях.
19.10.2025 11:11 Ответить
19.10.2025 11:17 Ответить
Душевная поэзия.Ранний Есенин?
19.10.2025 11:59 Ответить
Живий труп з московії, який начитався толстоєвськага!!
19.10.2025 11:19 Ответить
А шо сі стало?
пуйло купив коника - а воно уже без ноги ніг???
19.10.2025 11:19 Ответить
Такий демедж наче потягом його переїхало
19.10.2025 11:29 Ответить
Как же он теперь будет ходить на выборы и голосовать за путлера?
19.10.2025 11:30 Ответить
Підробивсь один
19.10.2025 11:31 Ответить
красівоє...
19.10.2025 11:33 Ответить
тільки велика кількість щоденно знищенних пі..сів може зупинити цю навалу..Слава ЗСУ!
19.10.2025 11:34 Ответить
Заживут тваі ноженькі,
Праживьош как нібуть.
19.10.2025 11:53 Ответить
Обычная история, из-за отсутствия мозгов страдают ноги...
19.10.2025 12:25 Ответить
 
 