Сбрасыванием с дрона оккупанту оторвало ноги в зарослях: боевая работа 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как украинские дронщики двумя сбрасываниями в заросли отрывают оккупанту ноги и ликвидируют его.

Также в видео бойцы отметили, что за 17 дней октября были уничтожены и "отправлены домой" 4 352 захватчика.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

