Новости Боевые действия на Покровском направлении
Российские ДРГ расстреливают гражданских в Покровске, - 7-й корпус ДШВ

Покровськ

В городе Покровск Донецкой области фиксируются случаи инфильтрации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Существуют случаи инфильтрации диверсионно-разведывательных групп в Покровск. Но украинские военные обнаруживают и уничтожают противника в городе. К сожалению, фиксируется нарушение международного гуманитарного права со стороны россиян, которые в Покровске прибегают к расстрелу гражданского населения", - сказано в сообщении.

Военные отмечают, что в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины сложной остается ситуация на юге от Покровска.

"Используя численное преимущество в силах и средствах, враг пытается превратить в "серую зону" весь населенный пункт Зверево. Сейчас оккупанты не имеют полного контроля над этим участком, наши подразделения здесь присутствуют и дают отпор", - говорится в сообщении.

По словам защитников, сектор от Зверева до Покровска является стратегически важным для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление на нескольких направлениях, постепенно окружая Покровск.

Сообщается, что 16 октября оккупанты попытались использовать ухудшение погодных условий и проникнуть в Новопавловку, что на юго-восток от Покровска. Вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а населенный пункт зачищен. Ситуация под контролем Вооруженных Сил Украины

"Несмотря на сложную ситуацию, защитники Покровска продолжают сдерживать врага и прилагают все усилия для стабилизации ситуации. Подразделения в полосе 7-го корпуса ШР ДШВ действуют с учетом имеющихся сил и средств и учитывая приоритетность сохранения жизни наших воинов. Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 600 оккупантов, еще более 300 - ранены. Силы обороны сбили и "посадили" более 1750 вражеских ударных беспилотников различных типов, сбили 74 разведывательных и ударных БПЛА-крыла, ликвидировали или повредили 11 точек запуска дронов", - добавляют военные.

Читайте также: В Покровском районе продолжаются стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия: освобождено 182,8 кв. км территории, еще более 230 кв. км зачищено от ДРГ, - Генштаб

Європі як завжди насрати на вбивства мирних людей. Головне щоб гомосекам не забороняли трахатись на вулицях
показать весь комментарий
17.10.2025 20:47 Ответить
Гомосєки це не найбільша проблема Європи. Головне шоб мусульмани та африканці себе добре почували
показать весь комментарий
17.10.2025 20:59 Ответить
Все почалося з гомосєків які захопили владу в Європі. Потім ці гомосєки впустили в свої країни чорножопих бабуїнів
показать весь комментарий
17.10.2025 21:01 Ответить
цікаво а шо ті цівільні чекали від маскалей обіймашок
показать весь комментарий
17.10.2025 20:50 Ответить
Вони ждунів розстрілюють
показать весь комментарий
17.10.2025 21:23 Ответить
Ну а нехер было там оставатся. Как же выбешивают дебилы которые говорят про всякое "бросить все", "немогу оставить родителей", "а куда ехать то" и всякий другой конченый маразм.

Друг в Донецке еще в 2014, когда понял что приближается какой то ппц, ему хватило 2 часа что бы собраться полностью,и выйти из двери своей квартиры навсегда. 2 часа!
А если ты остался и тебя потом орк завалил, ну так тебе только премию Дарвина можно вручить.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:34 Ответить
 
 