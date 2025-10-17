Российские ДРГ расстреливают гражданских в Покровске, - 7-й корпус ДШВ

В городе Покровск Донецкой области фиксируются случаи инфильтрации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.

"Существуют случаи инфильтрации диверсионно-разведывательных групп в Покровск. Но украинские военные обнаруживают и уничтожают противника в городе. К сожалению, фиксируется нарушение международного гуманитарного права со стороны россиян, которые в Покровске прибегают к расстрелу гражданского населения", - сказано в сообщении.

Военные отмечают, что в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины сложной остается ситуация на юге от Покровска.

"Используя численное преимущество в силах и средствах, враг пытается превратить в "серую зону" весь населенный пункт Зверево. Сейчас оккупанты не имеют полного контроля над этим участком, наши подразделения здесь присутствуют и дают отпор", - говорится в сообщении.

По словам защитников, сектор от Зверева до Покровска является стратегически важным для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление на нескольких направлениях, постепенно окружая Покровск.

Сообщается, что 16 октября оккупанты попытались использовать ухудшение погодных условий и проникнуть в Новопавловку, что на юго-восток от Покровска. Вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а населенный пункт зачищен. Ситуация под контролем Вооруженных Сил Украины

"Несмотря на сложную ситуацию, защитники Покровска продолжают сдерживать врага и прилагают все усилия для стабилизации ситуации. Подразделения в полосе 7-го корпуса ШР ДШВ действуют с учетом имеющихся сил и средств и учитывая приоритетность сохранения жизни наших воинов. Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 600 оккупантов, еще более 300 - ранены. Силы обороны сбили и "посадили" более 1750 вражеских ударных беспилотников различных типов, сбили 74 разведывательных и ударных БПЛА-крыла, ликвидировали или повредили 11 точек запуска дронов", - добавляют военные.

