Російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську, - 7 корпус ДШВ

У місті Покровськ Донецької області фіксуються випадки інфільтрації ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти вдаються до розстрілу цивільного населення.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Існують випадки інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп у Покровськ. Але українські військові виявляють та знищують противника у місті. На жаль, фіксується порушення міжнародного гуманітарного права з боку росіян, які у Покровську вдаються до розстрілу цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Військові зазначають, що у смузі оборони 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України найскладнішою залишається ситуація на півдні від Покровська.

"Використовуючи чисельну перевагу у силах та засобах, ворог намагається перетворити у "сіру зону" весь населений пункт Звірове. Наразі окупанти не мають повного контролю над цією ділянкою, наші підрозділи тут присутні та дають відсіч", - йдеться у повідомленні.

За словами захисників, сектор від Звірового до Покровська є стратегічно важливим для ворога, щоб реалізувати план із окупації міста. Цілковита присутність дозволить розвивати наступ на кількох напрямках, поступово оточуючи Покровськ.

Повідомляється, що 16 жовтня окупанти спробували використати погіршення погодних умов та проникнути у Новопавлівку, що на південний схід від Покровська. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи були знищені, а населений пункт зачищений. Ситуація під контролем Збройних Сил України

"Попри складну ситуацію, оборонці Покровська продовжують стримувати ворога та докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації. Підрозділи у смузі 7 корпусу ШР ДШВ діють з урахуванням наявних сил та засобів і з огляду на пріоритетність збереження життя наших воїнів. Загалом з початку жовтня оборонці Покровська вже знищили майже 600 окупантів, ще понад 300 – поранені. Сили оборони збили та "посадили" понад 1750 ворожих ударних безпілотників різних типів, збили 74 розвідувальні та ударні БПЛА-крила, ліквідували чи пошкодили 11 точок запуску дронів", - додають військові.

