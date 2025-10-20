Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних. Частину окупантів ліквідовано, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська Донецької області.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вбили цивільних

Як зазначається, під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

"Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

7-й корпус також публікує відео, на якому зафіксовано знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.

Також дивіться: Покровський напрямок затягнутий оптоволоконною павутиною: кілометри небезпеки. ВIДЕО

Також зазначається, що наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом.

Ліквідація російських військових у Покровську

За даними ДШВ, загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом. У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", - додають у ДШВ.

Також читайте: У Покровському районі тривають стабілізаційні та контрдиверсійні заходи: звільнено 182,8 кв. км території, ще понад 230 кв. км зачищено від ДРГ, - Генштаб

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся у Покровську. Також у ДШВ інформували, що російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі