Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних. Частину окупантів ліквідовано, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська Донецької області.
Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни вбили цивільних
Як зазначається, під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.
"Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.
7-й корпус також публікує відео, на якому зафіксовано знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.
Також зазначається, що наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом.
Ліквідація російських військових у Покровську
За даними ДШВ, загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.
"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом. У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", - додають у ДШВ.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся у Покровську. Також у ДШВ інформували, що російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську.
