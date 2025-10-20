УКР
Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних. Частину окупантів ліквідовано, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська Донецької області.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вбили цивільних 

Як зазначається, під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

"Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

7-й корпус також публікує відео, на якому зафіксовано знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.

Також дивіться: Покровський напрямок затягнутий оптоволоконною павутиною: кілометри небезпеки. ВIДЕО

Також зазначається, що наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом.

Ліквідація російських військових у Покровську 

За даними ДШВ, загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом. У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", - додають у ДШВ.

Також читайте: У Покровському районі тривають стабілізаційні та контрдиверсійні заходи: звільнено 182,8 кв. км території, ще понад 230 кв. км зачищено від ДРГ, - Генштаб

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся у Покровську. Також у ДШВ інформували, що російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську.

Топ коментарі
+16
Чому в місті знаходяться "цивільні", ждуни хренові?
20.10.2025 10:56
+6
ну вот и дождались.
20.10.2025 11:10
+4
Це ж тобі не на дівані яйця чухати
20.10.2025 11:11
Це ж тобі не на дівані яйця чухати
20.10.2025 11:11
Чому в місті знаходяться "цивільні", ждуни хренові?
20.10.2025 10:56
ну вот и дождались.
20.10.2025 11:10
Мабудь чекають, шо "асвабадітєлі" підвезуть талони не підсилене харчування. Ніякої іншої раціональної причини залишатися в руїнах міста посеред бойових дій я не знаходжу.
20.10.2025 11:12
І ще з цими рашистськими тварями і людоїдами Європа і сша хочуть вести переговори і налагоджувати зв'язки. Да терористи ІДІЛу стільки горя не зробили і не вбили стільки людей як рашисти. Тільки ІДІЛ чомусь терористи а рашистів запрошують до Європи і сша розстеляючи перед ними червону доріжку
20.10.2025 11:13
Идил делали .Просто у них не было таких технических и материальных возможностей чтобы делать это в таких масштабвх как раша
20.10.2025 12:24
Гарна логістика, нічого не розбирали.
20.10.2025 11:37
120 міна з дрончика це щось краще ніж з самого міномету - все видно- куди і як. Ще чипляють ПТМки - там взагалі дупа.
20.10.2025 12:08
Осінтери вже як добу говорять, що у Покровську тривають важкі бої, і не з поодинокими групами рашистських диверсантів, про яких нам розповідає прес-служба 7-го корпусу, а з великою кількістю передових штурмових загонів ворога, які штурмують наші позиції в самому місті у районі Собачовка, залізничного вокзалу, вул. Захисників України тощо!
20.10.2025 12:19
А як ці кацапи там опинилися?! І чому для того, аби їх знищити. довелося розхренячити приміщеннея вокзалу?
20.10.2025 12:32
 
 