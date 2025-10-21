УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
2 265 10

Окупанти хаотично пересуваються по Покровську, - 68 ОЄБр

Наслідки обстрілу центральної частини Покровська 20 січня

Командир батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади із позивним Лютий повідомив, що в Покровську спостерігаються випадки хаотичних переміщень ворожих штурмових груп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Раніше ворог діяв в Покровську невеликими ДРГ, на які сили оборони реагували і швидко стабілізували ситуацію. Нині противник заходить "порівняно великими силами", що призводить до стрілецьких сутичок за участі штурмовиків, екіпажів БПЛА та мінометних підрозділів.

"На жаль, противник хаотично пересувається по місту. Я не скажу, що вони виставили свої позиції, контролюють певний участок. Але в будь-якому разі ці хаотичні переміщення наводять безлад. Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", — заявив командир батальйону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, через такі дії противника зростає ризик для цивільних і ускладнюється оперативне реагування захисників, які змушені приділяти більше зусиль локалізації загроз у місті, аніж утриманню передової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних. Частину окупантів ліквідовано, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9876) Покровськ (860) 68 окрема єгерська бригада (89) Покровський район (1119) війна в Україні (6653)
Топ коментарі
+7
Якщо "великі сили" противника перебувають у самому Покровську, то це, пане комбате, означає лише одне - що фронт нашої оборони під Покровськом рашистами прорваний і вони вже ведуть бойові дії у самому місті!
показати весь коментар
21.10.2025 17:42 Відповісти
+1
Хтось із наших писав, що це називається "хаотизація" (або "розмивання") ЛБЗ.
Добре працює, коли завжди є вдосталь піхоти.
Просто посилається уперед, на вдачу.
Мета - посіяти безлад, коли русня може опинитись за будь-яким рогом.
показати весь коментар
21.10.2025 17:38 Відповісти
+1
.Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", - заявив командир батальйону.
Он воно як, тоді які можуть бути питання про Покровськ і не тільки.
показати весь коментар
21.10.2025 17:48 Відповісти
Хтось із наших писав, що це називається "хаотизація" (або "розмивання") ЛБЗ.
Добре працює, коли завжди є вдосталь піхоти.
Просто посилається уперед, на вдачу.
Мета - посіяти безлад, коли русня може опинитись за будь-яким рогом.
показати весь коментар
21.10.2025 17:38 Відповісти
наступна стадія - контроль над районами міста....

фініш.

.
показати весь коментар
21.10.2025 18:34 Відповісти
Якщо "великі сили" противника перебувають у самому Покровську, то це, пане комбате, означає лише одне - що фронт нашої оборони під Покровськом рашистами прорваний і вони вже ведуть бойові дії у самому місті!
показати весь коментар
21.10.2025 17:42 Відповісти
.Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", - заявив командир батальйону.
Он воно як, тоді які можуть бути питання про Покровськ і не тільки.
показати весь коментар
21.10.2025 17:48 Відповісти
коли немає передової лінії, то фронт прорвано

.
показати весь коментар
21.10.2025 18:35 Відповісти
Фішка в тому, що мінімум на 10 км повинно бути евакуйовано все цивільне населення ( а може і глибше). Але тут камінь до політичного керівництва: військові/поліція не можуть це робити без закону. Це функція ВРУ забезпечити законодавчо, КМУ фінансову реалізацію, а координатор цього верховний головнокомандуючий. Тоді військові зможуть діяти не озираючись на проблеми з цивільними. Але це риторичне зауваження....
показати весь коментар
21.10.2025 18:03 Відповісти
Кто нє спрятался я нє віноват, це до цивільних. А ждуни хай не скаржаться.
показати весь коментар
21.10.2025 18:23 Відповісти
+💯 👍🏿!

життя та безпека Українських Воїнів перед усім!
в зоні вогню вже немає цивільних

.
показати весь коментар
21.10.2025 18:37 Відповісти
кацапи хаотично захоплюють уже Дніпропетровську область. Які ще синоніми окупації вигадає наша пропаганда?
показати весь коментар
21.10.2025 18:58 Відповісти
 
 