Окупанти хаотично пересуваються по Покровську, - 68 ОЄБр
Командир батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади із позивним Лютий повідомив, що в Покровську спостерігаються випадки хаотичних переміщень ворожих штурмових груп.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Раніше ворог діяв в Покровську невеликими ДРГ, на які сили оборони реагували і швидко стабілізували ситуацію. Нині противник заходить "порівняно великими силами", що призводить до стрілецьких сутичок за участі штурмовиків, екіпажів БПЛА та мінометних підрозділів.
"На жаль, противник хаотично пересувається по місту. Я не скажу, що вони виставили свої позиції, контролюють певний участок. Але в будь-якому разі ці хаотичні переміщення наводять безлад. Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", — заявив командир батальйону.
За його словами, через такі дії противника зростає ризик для цивільних і ускладнюється оперативне реагування захисників, які змушені приділяти більше зусиль локалізації загроз у місті, аніж утриманню передової.
Добре працює, коли завжди є вдосталь піхоти.
Просто посилається уперед, на вдачу.
Мета - посіяти безлад, коли русня може опинитись за будь-яким рогом.
фініш.
.
Он воно як, тоді які можуть бути питання про Покровськ і не тільки.
.
життя та безпека Українських Воїнів перед усім!
в зоні вогню вже немає цивільних
.