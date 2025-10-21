Окупанти хаотично пересуваються по Покровську, - 68 ОЄБр

Командир батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади із позивним Лютий повідомив, що в Покровську спостерігаються випадки хаотичних переміщень ворожих штурмових груп.

Раніше ворог діяв в Покровську невеликими ДРГ, на які сили оборони реагували і швидко стабілізували ситуацію. Нині противник заходить "порівняно великими силами", що призводить до стрілецьких сутичок за участі штурмовиків, екіпажів БПЛА та мінометних підрозділів.

"На жаль, противник хаотично пересувається по місту. Я не скажу, що вони виставили свої позиції, контролюють певний участок. Але в будь-якому разі ці хаотичні переміщення наводять безлад. Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", — заявив командир батальйону.

За його словами, через такі дії противника зростає ризик для цивільних і ускладнюється оперативне реагування захисників, які змушені приділяти більше зусиль локалізації загроз у місті, аніж утриманню передової.

