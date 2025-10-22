В Покровске уничтожено 90% домов, враг контролирует все подъездные пути, - ОВА

В городе Покровск Донецкой области остается около 1200 человек. Выехать из города крайне сложно, поскольку российские захватчики контролируют все подъездные пути.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Люди живут в подвалах

"Люди находятся в подвальных помещениях. Выходят оттуда только, чтобы набрать воды. Осталась категория людей преимущественно пожилого возраста. Враг убивает гражданское население... Самая сложная обстановка. Только благодаря Вооруженным силам Украины удается избежать гуманитарной катастрофы", - сказал глава ОВА.

По словам Филашкина, людям, оставшимся в Покровске, выехать сложно, поскольку враг контролирует все подъездные пути.

90% домов уничтожено

Чиновник добавил, что сейчас в Покровске на 90% уничтожены здания, в том числе объекты критической инфраструктуры.

"В Покровске на 90% уничтожены все дома. Враг уничтожает все", - сказал Филашкин.

Вражеских позиций в городе нет

Как рассказал Филашкин, в городе нет вражеских позиций. Однако ДРГ оккупантов пытаются заходить в Покровск.

"Вражеских позиций нет. Некоторые диверсионно-разведывательные группы заходят, врага наши Силы обороны уничтожают, делают все возможное, чтобы врага в городе Покровск не было", - сказал глава ОВА.

