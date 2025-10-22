РУС
В Покровске уничтожено 90% домов, враг контролирует все подъездные пути, - ОВА

покровськ

В городе Покровск Донецкой области остается около 1200 человек. Выехать из города крайне сложно, поскольку российские захватчики контролируют все подъездные пути.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Люди живут в подвалах

"Люди находятся в подвальных помещениях. Выходят оттуда только, чтобы набрать воды. Осталась категория людей преимущественно пожилого возраста. Враг убивает гражданское население... Самая сложная обстановка. Только благодаря Вооруженным силам Украины удается избежать гуманитарной катастрофы", - сказал глава ОВА.

По словам Филашкина, людям, оставшимся в Покровске, выехать сложно, поскольку враг контролирует все подъездные пути.

90% домов уничтожено

Чиновник добавил, что сейчас в Покровске на 90% уничтожены здания, в том числе объекты критической инфраструктуры.

"В Покровске на 90% уничтожены все дома. Враг уничтожает все", - сказал Филашкин.

Читайте также: В Покровском районе продолжаются стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия: освобождено 182,8 кв. км территории, еще более 230 кв. км зачищено от ДРГ, - Генштаб

Вражеских позиций в городе нет

Как рассказал Филашкин, в городе нет вражеских позиций. Однако ДРГ оккупантов пытаются заходить в Покровск.

"Вражеских позиций нет. Некоторые диверсионно-разведывательные группы заходят, врага наши Силы обороны уничтожают, делают все возможное, чтобы врага в городе Покровск не было", - сказал глава ОВА.

Читайте также: Оккупанты хаотично передвигаются по Покровску, - 68 ОЄБр

обстрел (30124) Донецкая область (11056) Покровск (827) Покровский район (1109)
Топ комментарии
+14
Ще навесні 2024 року в Покровську садили троянди.Так місцеві царьки робили і роблять в багатьох прифронтових містах.Треба успіти хапнуть бо можливо в останнє є доступ до місцевих бюджетів.
22.10.2025 19:25 Ответить
+5
Ты думаешь Покровская РДА перестанет существовать? Переедет в Ужгород и будут там ждать освобождения.
22.10.2025 19:31 Ответить
+3
Творожніков руліт. Але ж не забуваймо. Проблема не в прой@бах командування а в недостатніх "добових поставках".🤒
22.10.2025 19:25 Ответить
Творожніков руліт. Але ж не забуваймо. Проблема не в прой@бах командування а в недостатніх "добових поставках".🤒
22.10.2025 19:25 Ответить
Ще навесні 2024 року в Покровську садили троянди.Так місцеві царьки робили і роблять в багатьох прифронтових містах.Треба успіти хапнуть бо можливо в останнє є доступ до місцевих бюджетів.
22.10.2025 19:25 Ответить
Ты думаешь Покровская РДА перестанет существовать? Переедет в Ужгород и будут там ждать освобождения.
22.10.2025 19:31 Ответить
Ну то ж пообіцяли кацапсячі хер в аналі і будуть слати м,ясо на штурми розваленого міста від якого залишається назва
22.10.2025 20:07 Ответить
Київ за 3 дні
22.10.2025 20:21 Ответить
Які цивільні на лінії фронту? Про примусову евакуацію влада не чула? А якщо ховаються від евакуації значить чекають приходу ворога і шкодять українським солдатам. Тому вивезення таких осіб тим паче є обов'язковим.
22.10.2025 19:34 Ответить
утікач і зрадник, завали їбало.
22.10.2025 20:00 Ответить
Все вірно та **права людини ""а європейський суд і т д демократія
22.10.2025 20:10 Ответить
В бюджет прифронтового Покровська, до якого росіянам залишилося 2,5 км, судячи з карт DeepState, на 2025 рік включено значні та спірні витрати. https://drive.google.com/file/d/1D44XGpKpH-M7d3qq9m9xSL-paxvLX0qo/view Документ вивчили журналісти видання https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-01-02/5892478-bez-svitla-y-vodi-ale-z-blagoustroem-vlada-pokrovska-do-yakogo-nablizhaetsya-vorog-zdivuvala-planami-na-2025-rik "Телеграф". Наприклад, влада запланувала 29 мільйонів 299 тисяч гривень на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. На забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства виділено 73 мільйони 108 тисяч гривень. На благоустрій територій закладено 34 мільйони 42 тисячі гривень. Все це відбувається на тлі руйнувань, внаслідок яких 70% житлової забудови, 80% соціальних та 95% промислових об'єктів міста пошкоджено чи знищено. Увагу журналістів привернула також стаття видатків на фінансову підтримку засобів масової інформації у розмірі 14 мільйонів 558 тисяч гривень. Серед інших видатків також виділено значні суми на заробітні плати посадових осіб: 41,9 мільйона гривень для Покровської МВА та 19,2 мільйона гривень для Покровської міськради.
22.10.2025 20:13 Ответить
Остаются ждуны я так понимаю и одинокие старики. Ну детей уже хоть забрали всех или как. Ещё интересно как в Покровсее дела с мужчинами 25-60, и с детьми мужского пола 18-25
показать весь комментарий
22.10.2025 20:18 Ответить
 
 