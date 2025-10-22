У Покровську знищено 90% будинків, ворог контролює усі під’їзні шляхи, – ОВА

У місті Покровськ Донецької області залишається близько 1200 людей. Виїхати з міста вкрай складно, оскільки російські загарбники контролюють усі під'їзні шляхи.

Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди живуть у підвалах

"Люди знаходяться в підвальних приміщеннях. Виходять звідти тільки, щоб набрати води. Залишилась категорія людей переважно літнього віку. Ворог вбиває цивільне населення... Найскладніша обстановка. Тільки завдяки Збройним силам України вдається уникнути гуманітарної катастрофи", - сказав очільник ОВА.

За словами Філашкіна, людям, які залишилися в Покровську, виїхати складно, оскільки ворог контролює усі під'їзні шляхи.

90% будинків знищено

Посадовець додав, що наразі у Покровську на 90% знищені будівлі, зокрема об'єкти критичної інфраструктури.

"У Покровську на 90% знищено всі будинки. Ворог знищує все", - сказав Філашкін.

Ворожих позицій у місті немає

Як розповів Філашкін, у місті немає ворожих позицій. Проте ДРГ окупантів намагаються заходити в Покровськ.

"Ворожих позицій нема. Деякі диверсійно-розвідувальні групи заходять, ворога наші Сили оборони знищують, роблять все можливе, щоб ворога в місті Покровськ не було", - сказав очільник ОВА.

