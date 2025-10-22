УКР
У Покровську знищено 90% будинків, ворог контролює усі під’їзні шляхи, – ОВА

У місті Покровськ Донецької області залишається близько 1200 людей. Виїхати з міста вкрай складно, оскільки російські загарбники контролюють усі під'їзні шляхи.

Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди живуть у підвалах

"Люди знаходяться в підвальних приміщеннях. Виходять звідти тільки, щоб набрати води. Залишилась категорія людей переважно літнього віку. Ворог вбиває цивільне населення... Найскладніша обстановка. Тільки завдяки Збройним силам України вдається уникнути гуманітарної катастрофи", - сказав очільник ОВА.

За словами Філашкіна, людям, які залишилися в Покровську, виїхати складно, оскільки ворог контролює усі під'їзні шляхи.

90% будинків знищено

Посадовець додав, що наразі у Покровську на 90% знищені будівлі, зокрема об'єкти критичної інфраструктури.

"У Покровську на 90% знищено всі будинки. Ворог знищує все", - сказав Філашкін.

Ворожих позицій у місті немає

Як розповів Філашкін, у місті немає ворожих позицій. Проте ДРГ окупантів намагаються заходити в Покровськ.

"Ворожих позицій нема. Деякі диверсійно-розвідувальні групи заходять, ворога наші Сили оборони знищують, роблять все можливе, щоб ворога в місті Покровськ не було", - сказав очільник ОВА.

Автор: 

Творожніков руліт. Але ж не забуваймо. Проблема не в прой@бах командування а в недостатніх "добових поставках".🤒
22.10.2025 19:25
Ще навесні 2024 року в Покровську садили троянди.Так місцеві царьки робили і роблять в багатьох прифронтових містах.Треба успіти хапнуть бо можливо в останнє є доступ до місцевих бюджетів.
22.10.2025 19:25
Ты думаешь Покровская РДА перестанет существовать? Переедет в Ужгород и будут там ждать освобождения.
22.10.2025 19:31
Ну то ж пообіцяли кацапсячі хер в аналі і будуть слати м,ясо на штурми розваленого міста від якого залишається назва
22.10.2025 20:07
Які цивільні на лінії фронту? Про примусову евакуацію влада не чула? А якщо ховаються від евакуації значить чекають приходу ворога і шкодять українським солдатам. Тому вивезення таких осіб тим паче є обов'язковим.
22.10.2025 19:34
утікач і зрадник, завали їбало.
22.10.2025 20:00
Все вірно та **права людини ""а європейський суд і т д демократія
22.10.2025 20:10
В бюджет прифронтового Покровська, до якого росіянам залишилося 2,5 км, судячи з карт DeepState, на 2025 рік включено значні та спірні витрати. https://drive.google.com/file/d/1D44XGpKpH-M7d3qq9m9xSL-paxvLX0qo/view Документ вивчили журналісти видання https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-01-02/5892478-bez-svitla-y-vodi-ale-z-blagoustroem-vlada-pokrovska-do-yakogo-nablizhaetsya-vorog-zdivuvala-planami-na-2025-rik "Телеграф". Наприклад, влада запланувала 29 мільйонів 299 тисяч гривень на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. На забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства виділено 73 мільйони 108 тисяч гривень. На благоустрій територій закладено 34 мільйони 42 тисячі гривень. Все це відбувається на тлі руйнувань, внаслідок яких 70% житлової забудови, 80% соціальних та 95% промислових об'єктів міста пошкоджено чи знищено. Увагу журналістів привернула також стаття видатків на фінансову підтримку засобів масової інформації у розмірі 14 мільйонів 558 тисяч гривень. Серед інших видатків також виділено значні суми на заробітні плати посадових осіб: 41,9 мільйона гривень для Покровської МВА та 19,2 мільйона гривень для Покровської міськради.
22.10.2025 20:13
 
 