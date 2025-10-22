УКР
Новини Мирні перемовини Вимоги РФ щодо припинення війни
4 304 19

Путіну вже пообіцяли Покровськ і Куп’янськ. РФ продовжуватиме війну проти України, - росЗМІ

Росія готує наступ на Покровськ та Куп’янськ і не хоче перемовин

У Кремлі вирішили продовжувати повномасштабну війну проти України та не очікують прогресу у переговорному процесі. Російські генерали вже пообіцяли диктатору Володимиру Путіну захопити Куп'янськ і Покровськ. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на близького до Кремля чиновника.

Кремль затягуватиме мирні переговори

За словами одного з посадовців, близьких до Кремля, Росія не задоволена пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні по лінії бойового зіткнення.

Очільник Кремля Путін не має наміру завершувати війну на нинішній лінії розмежування і планує затягувати мирні переговори для покращення позицій російської армії, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль заявив, що багато жителів Одеси та Миколаєва "хотіли б пов’язати свою долю" з Росією

У Кремлі не хочуть зустрічатися із Зеленським

"Вимоги Москви не задоволені, зараз зупинятися - це означає отримати ті самі ризики й повернутися до початкових умов, тільки війська ще й відновлять сили", - заявив співрозмовник росЗМІ.

Окрім того, Путін не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання будь-яких угод.

Співрозмовник видання стверджує, у Москві "не злякалися" погроз поставок ракет "Томагавк" і готові продовжувати війну, "вимотуючи Захід", втомлений від зростання витрат на Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, - Зеленський

Зазіхання Росії на Куп'янськ і Покровськ

Інше джерело видання додало, що Путіну вже пообіцяли захоплення Покровська та Куп'янська, де зараз тривають запеклі бої.

"Поки не закріпимося на цих позиціях, про лінію фронту говорити не будемо", - уточнив співрозмовник "Верстки".

Ще один співрозмовник видання, який працює з внутрішньополітичним блоком Кремля, заявив, що "Трамп, як і раніше, нічого не може запропонувати ні нам, ні їм", тому "випрошувати проліт борту і піднімати всю цю каламуть" не має сенсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

Що передувало?

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

 

путін володимир (24993) територіальні претензії (46) переговори з Росією (1470) війна в Україні (6664)
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
22.10.2025 15:19 Відповісти
+5
@ Яких-яких ракет?

показати весь коментар
22.10.2025 15:27 Відповісти
+3
Зеленський має оголисти нарешті мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! Скільки ще цей ідіотизм буде продовжуватись коли в окопах тільки дядьки по 50 років?
показати весь коментар
22.10.2025 15:24 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 15:19 Відповісти
Зеленський має оголисти нарешті мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! Скільки ще цей ідіотизм буде продовжуватись коли в окопах тільки дядьки по 50 років?
показати весь коментар
22.10.2025 15:24 Відповісти
цей ідіотизм буде продовжуватись стільки скільки він буде приЗЕдентом.
показати весь коментар
22.10.2025 15:30 Відповісти
Залужний казав що жінок будуть мобілізовувати тільки якщо доведеться захищати Європу)
показати весь коментар
22.10.2025 15:31 Відповісти
Цей Залужний зараз з тобою в одній кімнаті?
показати весь коментар
22.10.2025 15:36 Відповісти
Ні, він послом в Лондоні.
https://www.youtube.com/shorts/97HX91qiWmc
показати весь коментар
22.10.2025 15:59 Відповісти
Мобілізацію дебілів типу тебе.....
Ти від кабів будеш мобілізованими підлітками відбиватися чи жінками. Довбойоб.
показати весь коментар
22.10.2025 16:02 Відповісти
Та ні, то не ті дупи. Дупа-95 https://www.wikiart.org/ru/viktor-aleksandrovich-lyapkalo/evening-2007 тут.
показати весь коментар
22.10.2025 16:15 Відповісти
@ Яких-яких ракет?

показати весь коментар
22.10.2025 15:27 Відповісти
Командувач СБС ЗСУ Мадяр повідомив, що знищено не якийсь там хімзавод-лабораторія з пробірок, а найпотужніша промислово-виробнича і ремонтна база важкого озброєння рашистів у прифронтовій зоні. Що найближчим часом повинно відобразитись на ударних спроможностях ворога на полі бою.
показати весь коментар
22.10.2025 15:55 Відповісти
Ці перемовини тільки Трумпу потрібні, дурний спить - дурне сниться.
показати весь коментар
22.10.2025 15:30 Відповісти
Кацапстанці уже відсосали по повній програмі і відсосуть ще більше коли буде знищено кілька мільйонів з можливістю знищення ще кількох та звільнено усі українські території!
показати весь коментар
22.10.2025 15:31 Відповісти
Та вони вже фактично захоплені.
показати весь коментар
22.10.2025 15:32 Відповісти
Кацапи перейняли манеру західних ЗМІ розмовляти з непізнаними об'єктами.
показати весь коментар
22.10.2025 15:40 Відповісти
Ми знаємо навіть більше. Не тільки російські генерали пообіцяли, а і дехто інший. І ми знаємо хто, де і коли!!!
показати весь коментар
22.10.2025 15:50 Відповісти
***** пообіцяли руїни Куп'янська і Покровська , бо нічого крім них там вже немає .!
Навіщо вони йому хз .
показати весь коментар
22.10.2025 15:57 Відповісти
Убьє тисячі людей, захопить за пару років ще пару райцентрів.
Буде потвора воювати з Україною доки не здохне
показати весь коментар
22.10.2025 16:02 Відповісти
Ну через пів року може і отримує ці руїни, поклавши півмільона хробаків.
показати весь коментар
22.10.2025 16:12 Відповісти
 
 