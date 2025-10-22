Путіну вже пообіцяли Покровськ і Куп’янськ. РФ продовжуватиме війну проти України, - росЗМІ

У Кремлі вирішили продовжувати повномасштабну війну проти України та не очікують прогресу у переговорному процесі. Російські генерали вже пообіцяли диктатору Володимиру Путіну захопити Куп'янськ і Покровськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на близького до Кремля чиновника.

Кремль затягуватиме мирні переговори

За словами одного з посадовців, близьких до Кремля, Росія не задоволена пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні по лінії бойового зіткнення.

Очільник Кремля Путін не має наміру завершувати війну на нинішній лінії розмежування і планує затягувати мирні переговори для покращення позицій російської армії, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль заявив, що багато жителів Одеси та Миколаєва "хотіли б пов’язати свою долю" з Росією

У Кремлі не хочуть зустрічатися із Зеленським

"Вимоги Москви не задоволені, зараз зупинятися - це означає отримати ті самі ризики й повернутися до початкових умов, тільки війська ще й відновлять сили", - заявив співрозмовник росЗМІ.

Окрім того, Путін не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання будь-яких угод.

Співрозмовник видання стверджує, у Москві "не злякалися" погроз поставок ракет "Томагавк" і готові продовжувати війну, "вимотуючи Захід", втомлений від зростання витрат на Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, - Зеленський

Зазіхання Росії на Куп'янськ і Покровськ

Інше джерело видання додало, що Путіну вже пообіцяли захоплення Покровська та Куп'янська, де зараз тривають запеклі бої.

"Поки не закріпимося на цих позиціях, про лінію фронту говорити не будемо", - уточнив співрозмовник "Верстки".

Ще один співрозмовник видання, який працює з внутрішньополітичним блоком Кремля, заявив, що "Трамп, як і раніше, нічого не може запропонувати ні нам, ні їм", тому "випрошувати проліт борту і піднімати всю цю каламуть" не має сенсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

Що передувало?

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.