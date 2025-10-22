Путіну вже пообіцяли Покровськ і Куп’янськ. РФ продовжуватиме війну проти України, - росЗМІ
У Кремлі вирішили продовжувати повномасштабну війну проти України та не очікують прогресу у переговорному процесі. Російські генерали вже пообіцяли диктатору Володимиру Путіну захопити Куп'янськ і Покровськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на близького до Кремля чиновника.
Кремль затягуватиме мирні переговори
За словами одного з посадовців, близьких до Кремля, Росія не задоволена пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні по лінії бойового зіткнення.
Очільник Кремля Путін не має наміру завершувати війну на нинішній лінії розмежування і планує затягувати мирні переговори для покращення позицій російської армії, пише видання.
У Кремлі не хочуть зустрічатися із Зеленським
"Вимоги Москви не задоволені, зараз зупинятися - це означає отримати ті самі ризики й повернутися до початкових умов, тільки війська ще й відновлять сили", - заявив співрозмовник росЗМІ.
Окрім того, Путін не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання будь-яких угод.
Співрозмовник видання стверджує, у Москві "не злякалися" погроз поставок ракет "Томагавк" і готові продовжувати війну, "вимотуючи Захід", втомлений від зростання витрат на Київ.
Зазіхання Росії на Куп'янськ і Покровськ
Інше джерело видання додало, що Путіну вже пообіцяли захоплення Покровська та Куп'янська, де зараз тривають запеклі бої.
"Поки не закріпимося на цих позиціях, про лінію фронту говорити не будемо", - уточнив співрозмовник "Верстки".
Ще один співрозмовник видання, який працює з внутрішньополітичним блоком Кремля, заявив, що "Трамп, як і раніше, нічого не може запропонувати ні нам, ні їм", тому "випрошувати проліт борту і піднімати всю цю каламуть" не має сенсу.
Що передувало?
Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/shorts/97HX91qiWmc
Ти від кабів будеш мобілізованими підлітками відбиватися чи жінками. Довбойоб.
Навіщо вони йому хз .
Буде потвора воювати з Україною доки не здохне