3 492 81

Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром врегулює ще одну війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "завершила вісім воєн" і незабаром може бути "врегульована дев’ята".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Америки сказав під час виступу у Білому домі.

Водночас Трамп не уточнив, про який саме конфлікт ідеться.

Під час виступу він порівняв свої дії з президентами Авраамом Лінкольном і Джорджем Вашингтоном, заявивши, що спробує "перевершити їхні досягнення".

"Буде дуже важко перемогти Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вiсiм вiйн, на черзi дев'ята, зрозумiло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні", - заявив Трамп.

Читайте: У США є "секретна зброя", яку розробляли 4 роки, - Трамп

Нагадаємо, підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час. 

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі. 

Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

"Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз".

+22
Я зрозумів чому Трамп не любить Зеленського. Конкурент йому. *********** має бути один. *************.
21.10.2025 21:09 Відповісти
21.10.2025 21:09 Відповісти
+19
я и моя молодая команда )))))))))))
21.10.2025 21:03 Відповісти
21.10.2025 21:03 Відповісти
+16
Президенти розвинених країн систематично мають оглядатись лікарями. І не просто лікарями, а лікарськими комісіями. Цікаво, а що в США психіатри в ту комісію не входять?
21.10.2025 21:07 Відповісти
21.10.2025 21:07 Відповісти
я и моя молодая команда )))))))))))
21.10.2025 21:03 Відповісти
21.10.2025 21:03 Відповісти
Та той у кого була мАлАдАя ******* зараз на лазурному бЄрЄгу блоХЄром задЄлався. Чеше по вухах
21.10.2025 21:08 Відповісти
21.10.2025 21:08 Відповісти
я и моя молодая ко ***** (донни трамп и керолайн левитт).
p.s. Одно из колен Израилева - Левиты были поставлены хранителями Заповедей Господних. И сейчас одна из людей назвавшись этой фамилией бесславит Имя Господне. Уже за одно это она не заслуживает быть среди живых. Мне, как потомку колена Вениаминова, вдвойне стыдно за ее действия.
21.10.2025 21:16 Відповісти
21.10.2025 21:16 Відповісти
Де́сять ста́линских уда́ров - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0 идеологема
21.10.2025 22:15 Відповісти
21.10.2025 22:15 Відповісти
Геракел!
21.10.2025 21:03 Відповісти
21.10.2025 21:03 Відповісти
Херакел!
21.10.2025 23:44 Відповісти
21.10.2025 23:44 Відповісти
І тут Остапа понесло
21.10.2025 21:04 Відповісти
21.10.2025 21:04 Відповісти
21.10.2025 21:04 Відповісти
21.10.2025 21:04 Відповісти
це вже було "храбрий портняжка" - "сілачом зовуть нє даром, (вже) восьмєрих однім ударом!" ))
21.10.2025 21:04 Відповісти
21.10.2025 21:04 Відповісти
піздобол.
В Газі знову перестрілки.
21.10.2025 21:05 Відповісти
21.10.2025 21:05 Відповісти
21.10.2025 21:05 Відповісти
21.10.2025 21:05 Відповісти
АЖ ВІСІМЬ!!!!

День ото дня растёт процент жиров у масли.
Довольны все трамписти, сыты в них .е .бала.
21.10.2025 21:06 Відповісти
21.10.2025 21:06 Відповісти
а, як що б не байден.....
і особливо отой обама, з тією нікому не потрібною мєдалькой від нобеля.
21.10.2025 21:06 Відповісти
21.10.2025 21:06 Відповісти
Нагадує анекдот.
Дідусь у лікаря.
- Щось у мене з жінками туго...
- Та в такі роки, що ви хочете?
- Так мій кум має стільки ж. А говорить, що в нього купа баб кожен день!
- Ану відкрийте рота. Скажіть а-а-а. Не бачу у вас нічого, що заважає і вам таке говорити.
21.10.2025 21:07 Відповісти
21.10.2025 21:07 Відповісти

21.10.2025 21:07 Відповісти
21.10.2025 21:07 Відповісти
цинічні красавчеги косоокі !

любоє ізвращєніє за ваші гроші.
прєдсєдатєль сі одобряє

.

.
21.10.2025 22:19 Відповісти
21.10.2025 22:19 Відповісти
Президенти розвинених країн систематично мають оглядатись лікарями. І не просто лікарями, а лікарськими комісіями. Цікаво, а що в США психіатри в ту комісію не входять?
21.10.2025 21:07 Відповісти
21.10.2025 21:07 Відповісти
Там очень политкорректные и толерантные психиатры. Не то ляпнул-раз, и засудили.
21.10.2025 21:10 Відповісти
21.10.2025 21:10 Відповісти
А потім , через багато рокіа , всі задаються питанням - і як же це дійшло до кривавої диктатури ?
А всього лише була потрібна вчасна консультація кваліфікованого психіатра !
21.10.2025 21:23 Відповісти
21.10.2025 21:23 Відповісти
"...А всього лише була потрібна вчасна консультація кваліфікованого психіатра !"... І рецепт на галоперидол в таблетках
21.10.2025 22:09 Відповісти
21.10.2025 22:09 Відповісти
Рудого вже не оглядають, ця шизофренія не лікується!!! Лікарі бояться оголосити на весь світ!!!
21.10.2025 21:41 Відповісти
21.10.2025 21:41 Відповісти
Маю підозри - там одні ветеринари...
21.10.2025 22:07 Відповісти
21.10.2025 22:07 Відповісти
Безбожники є всюди, в зса також
21.10.2025 22:19 Відповісти
21.10.2025 22:19 Відповісти
Pilny komunikat Białego Domu: Trump nie spotka się z Putinem
Термінова заява Білого дому: Трамп не зустрінеться з Путіним
21.10.2025 21:08 Відповісти
21.10.2025 21:08 Відповісти
Я зрозумів чому Трамп не любить Зеленського. Конкурент йому. *********** має бути один. *************.
21.10.2025 21:09 Відповісти
21.10.2025 21:09 Відповісти
та вони один проект хйла , шоумени з задатками характеру нарцисів .Коли вовка вже був на Інтері керівником й його садили на голку Єрмака ( той надавав юридичні консультації ІНТЕРУ - синок офіцера ГРУ на кремлівському канали в Україні) . Так сам у цей час Трампа присадили на ТБ шоу на Fox-News (звьоздность у обох різна - у мажора Трампа додана до його нарцисоїдності на етапі старіння, а у вовки з дитячої табуреточки на утрєнніках +дитинка єврейської сім"ї ) .
А потім перший термін 46-го й його звернення до Слуги Народу 6-го в Україні - рятуй мене справою проти Байдена й його синочка... На шо 6-ий відповів 46-ому - ЕСТЬ СЕР! В мене власний прокурор є навіть... Ну і т д й тп. Де зара вовчині рябошапка з венедєдіктовшою? А де почали ночувати й днювата Такери Карслсони з ФОКСУ? У ***** з інтерв"ю про Україна- це Росія. навіть Мердок не витерпів такого падіння - вигнав Такера з каналу.
А що старшино зараз 46-ий став 47-им а 6-ий стає 7-омим просто по факту війни.
21.10.2025 21:27 Відповісти
21.10.2025 21:27 Відповісти
Юля наша ЮЮЮЮЛЯ!!! саме у 2018 му стала бити на сполох - бо наступні вибори повинні вже за планом Хйла відбутися по проекту хйла- руками Бєні ... Й вона ...урвище вже розуміла, що Бєня здасть Україну не під неї!!! Буратіно з власним Бєніним юристом Богданом на вухові вовки- то тимчасово, поки не злітали в ОМАН й не змінили на іншого Андрія - на Єрмака
21.10.2025 21:33 Відповісти
21.10.2025 21:33 Відповісти
Політичний проект "Буратіно": що це і до чого тут Зеленський та Путін

У зламаному листуванні російської партії ЛДПР спливли документи, які свідчать про організацію в Україні політичного проекту "Буратіно"

Масив даних зі зламаного сервера проаналізувало російське видання https://theins.ru/politika/151817?fbclid=IwAR3_fdh-kLXmneW6q8T0Wi23fhDgnSeUQKgTII80gF_gI7Pl1dYFszZIO_0 The Insider, повідомляє UAportal.

Так, помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який є куратором донбаських бойовиків, ще у 2014 році мав план фінансування в Україні кандидата-коміка
21.10.2025 21:39 Відповісти
21.10.2025 21:39 Відповісти
https://www.uaportal.com/ukr/section-mixed/news-politicheskij-proekt-buratino-chto-eto-i-pri-chem-zdes-zelenskij-i-putin-17-04-2019.html

надються деталі поректу- фото , затрати на фінансування - це випуск за квітень 2019 року - вова вже рулив тимчасово з Бєнєй...

Оман- Зе-Патрушев-літак Медведчука- з переходом до головування ОПУ Єрмаком вже відбувся у січні 2020го
21.10.2025 21:44 Відповісти
21.10.2025 21:44 Відповісти
А хамас в курсі?
21.10.2025 21:09 Відповісти
21.10.2025 21:09 Відповісти
Ні тому і продовжують стріляти!!!
21.10.2025 21:43 Відповісти
21.10.2025 21:43 Відповісти
Навіщо цю маячню писати що сказав Трамп ,він нічого розумного не може сказати, окрім брехні ,цинізму і жлобства він ні на що не здатний до речі дуже схожий з Зеленським в своєму інтелекті.
21.10.2025 21:10 Відповісти
21.10.2025 21:10 Відповісти
Та ну... У діда методичка є
21.10.2025 22:23 Відповісти
21.10.2025 22:23 Відповісти
А в зєлі шість дефективних методичок
21.10.2025 22:37 Відповісти
21.10.2025 22:37 Відповісти
Краще б зробив як Гаррі Трумен у серпні сорок п'ятого...
21.10.2025 21:11 Відповісти
21.10.2025 21:11 Відповісти
лише одне спадає на думку
21.10.2025 21:12 Відповісти
21.10.2025 21:12 Відповісти
А скільки воєн було ДО вступу трампона на президенство вдруге? Дві-три?

Наприклад конфлікт Індія-Пакістан. Гаряча фаза саме при "другому пришесті". І Моді сказав, що трампон навіть поруч не лежав з врегулюванням.
Я вже не згадую "мир" між Ізраїлем та ХАМАСом, який так пафосно оголосив цей "миротворець".
Що там собі руда мавпа понаприписувала, то най психіатри розбираються. А от те, що цьому підігрує увесь світ, то вже якась епідемія....

Чомусь згадолось совкове: "ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
21.10.2025 21:13 Відповісти
21.10.2025 21:13 Відповісти
ну добре Венс. Він спить і бачить як заступає на місце трампа коли його санітари пов'яжуть. Але наприклад Рубіо??? у нього волосся дибки не стає отета от слухати? І у всієї маладої каманди?
21.10.2025 21:14 Відповісти
21.10.2025 21:14 Відповісти
бріолін рятує. А вечором дома можно ще хрест на лобі намалювати - теж допомагає кукусі не відїхати остаточно.
21.10.2025 21:41 Відповісти
21.10.2025 21:41 Відповісти
👍
21.10.2025 22:10 Відповісти
21.10.2025 22:10 Відповісти
Врегулюється хіба що гальмівна сорочка на патлатому уй@бку.
21.10.2025 21:16 Відповісти
21.10.2025 21:16 Відповісти
Який же воно шизоїд. Невже в сша не бачать що при владі шизофренік кончений який веде і сша і весь світ в прірву
21.10.2025 21:18 Відповісти
21.10.2025 21:18 Відповісти
Видят
Американцы второй раз за неполные десять месяцев
Выходят на протесты
На массовые протесты
Вспомните - когда украинцы в таком количестве
Выходили по всей Украине против Зеленского?
Они и сегодня поддерживают его
Если бы при Трампе 25 % Америки лежали в руинах
То Трампа американцы уже бы под асфальт закатали
Украинцы в своей конченой тупости в 2019
Превзошли всю планету
И судя по опросам - как были первосортными дебилами
Так ими и остались
А за американцев я как раз не переживаю
Вот они как раз - НЕ ТАКИЕ ЛОХИ, КАК УКРАИНЦЫ
21.10.2025 22:10 Відповісти
21.10.2025 22:10 Відповісти
Через дві неділі, через 50 днів,чи 24 години?
21.10.2025 21:19 Відповісти
21.10.2025 21:19 Відповісти
..
21.10.2025 21:21 Відповісти
21.10.2025 21:21 Відповісти
Війну Албанії з Абір Бєйджаном вже зупинив, заслуговує на Шнобелівську премію.
21.10.2025 21:22 Відповісти
21.10.2025 21:22 Відповісти
З Камбоджею ж бо
21.10.2025 21:29 Відповісти
21.10.2025 21:29 Відповісти
То Вірменії з Камбождею.
21.10.2025 21:50 Відповісти
21.10.2025 21:50 Відповісти
Дивлячись на оцей "ярмарок марнославства" і його наслідки я вже ніколи не проголосую за будь кого старшого за 55 років.
21.10.2025 21:22 Відповісти
21.10.2025 21:22 Відповісти
Але ж і бубочка на момент обрання перевалив за сорок. Тут треба дещо інший підхід.
21.10.2025 22:13 Відповісти
21.10.2025 22:13 Відповісти
Усе в Божих руках
Але Його ніхто майже не бере до уваги
Сами с усами
21.10.2025 22:25 Відповісти
21.10.2025 22:25 Відповісти
Вже проголосували за молодого зеленого тупого недоробка.
21.10.2025 22:33 Відповісти
21.10.2025 22:33 Відповісти
ох і дура припакована, ще не було американських президентів щоб фляга так свистіла...
21.10.2025 21:28 Відповісти
21.10.2025 21:28 Відповісти
Можеш вплинути? - зроби.
Можеш допомогти ? - допоможи.
Можеш змінити ? - зміни.
Нічого не виходить?- краще мовчи...
21.10.2025 21:30 Відповісти
21.10.2025 21:30 Відповісти
Мабудь, все було https://x.com/i/status/1980593533284233248 так.
21.10.2025 21:31 Відповісти
21.10.2025 21:31 Відповісти
Тепер зрозуміло чому томагавки не дали. Вовчик корону загубив.
21.10.2025 22:16 Відповісти
21.10.2025 22:16 Відповісти
Стісняюсь спитать: а "******* трампа" вже підрахувала, скільки воєн НЕ розпочалося, тому що Трамп є президентом?
21.10.2025 21:35 Відповісти
21.10.2025 21:35 Відповісти
я перепрошую, та ця команда і так по вуха в лайні.
Якщо почне перераховувати усі війни які не почалися,
То думаю буде одне- бадабум.
По типу між зоряних війн.
І це в нашій присутності))))
21.10.2025 21:56 Відповісти
21.10.2025 21:56 Відповісти
знов пігулки не випив.
21.10.2025 21:37 Відповісти
21.10.2025 21:37 Відповісти
...языком на аляске
21.10.2025 21:38 Відповісти
21.10.2025 21:38 Відповісти
на п'ятому року війни "врегульована"? Чим? Підмахуванням дупи Донні для *****?
21.10.2025 21:44 Відповісти
21.10.2025 21:44 Відповісти
21.10.2025 21:45 Відповісти
21.10.2025 21:45 Відповісти
курва, ти встиг раніше))))
21.10.2025 21:51 Відповісти
21.10.2025 21:51 Відповісти
Бред сивой кобылы.
21.10.2025 21:46 Відповісти
21.10.2025 21:46 Відповісти
война газов в кальсонах остановил 8 раз так как был на симпозиуме и пожалел людей близсидящих
21.10.2025 21:48 Відповісти
21.10.2025 21:48 Відповісти
Я взагалі то нарахував 888 і три між галактичні.
Я вас прошу, у мене справка, не потрібно більше заспокійлових..))..,,,,
21.10.2025 21:50 Відповісти
21.10.2025 21:50 Відповісти
Почему восемь а не девять ? А как же прекращение войны между Мстителями и Таносом ?
Подзабыл рыжий. Стареет.
21.10.2025 21:52 Відповісти
21.10.2025 21:52 Відповісти
Я щось пропустив? На Землі почалася ера пи...болів?
21.10.2025 21:56 Відповісти
21.10.2025 21:56 Відповісти
І вже давно...
21.10.2025 22:14 Відповісти
21.10.2025 22:14 Відповісти
Первую и Вторую Пунические за одну или за две посчитали?
21.10.2025 21:57 Відповісти
21.10.2025 21:57 Відповісти
воно хворе.
21.10.2025 22:11 Відповісти
21.10.2025 22:11 Відповісти
Психічно хворе е*анутое на голову чмо. Просто від'їбись від України.
21.10.2025 22:13 Відповісти
21.10.2025 22:13 Відповісти
Воно то може і є*анутоє, але послідовно допомагає кремлю. От я не пригадую хоч щось, хоч маленьке, за півроку щоб він зробив для України. Одне блаблабла. За якусь збройну дрібницю він здирає три шкури з ЄС. Агент кремля 1500%
21.10.2025 22:27 Відповісти
21.10.2025 22:27 Відповісти
Ви забули як один бородатий дебіл відкрито підтримував Харріс, скандал з Маркаровою. І це лише один епізод. Може Трамп з самого початку був налаштований проти України через Європу, яку він не виносить, або через якісь розрахунки по Китаю, але все одно Зеленський систематично налаштовував цього психопата проти України.
21.10.2025 22:41 Відповісти
21.10.2025 22:41 Відповісти
Найпотужніший! Він за півроку тіль між Ізраїлем і хамасом вже три війни зупинив, на підході четверта. Так що вже більше, ніж вісім
21.10.2025 22:14 Відповісти
21.10.2025 22:14 Відповісти
НЕВІРЮ!Він дуже скромний..Насправді пан Трамп зупинив 666 війн на землі,й 10 у іншіх галактиках..Просто не всім про це відомо..Секретна інфа на дорозі неваляеться!..Трамп майже св'ятий!..Подібний до Архистратіга Михаїла!...Преподобний!..Витребуем прирівняти Дональда Тарампа до ліку св'ятих!
21.10.2025 22:26 Відповісти
21.10.2025 22:26 Відповісти
Тпорилий ідіот почне третю світову своєю бездіяльністю
21.10.2025 22:27 Відповісти
21.10.2025 22:27 Відповісти
Вже всі бачать,що Трамп невдаха,лузер,діляга і балабол. Скрізь пролітає: в Газі,Гренландію не приєднав,Канаду не приєднав,панамський канал не захопив,Путін ним крутить як циган Сонцем,Ізраїль так само,Китай його відверто посилає,нобелівський комітет вже послав. Правда,він зумів зупинити війни Камбоджі з Вірменією і Азербайджану з Пакистаном..
21.10.2025 23:06 Відповісти
21.10.2025 23:06 Відповісти
Цікаво, на якую купюру, щоб там свою пику розмістити (після Вашингтона та Лінкольна) він націлився?
21.10.2025 23:33 Відповісти
21.10.2025 23:33 Відповісти
Перша була Велика Марсіянська( Маска усунули) .остання війна переможна -це руйнування Білого Дому де відспівували померлого Лінкольня,і де буде бальний зал-мертвих в землю.а живих за стіл
22.10.2025 00:05 Відповісти
22.10.2025 00:05 Відповісти
 
 