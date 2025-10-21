Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "завершила вісім воєн" і незабаром може бути "врегульована дев’ята".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Америки сказав під час виступу у Білому домі.
Водночас Трамп не уточнив, про який саме конфлікт ідеться.
Під час виступу він порівняв свої дії з президентами Авраамом Лінкольном і Джорджем Вашингтоном, заявивши, що спробує "перевершити їхні досягнення".
"Буде дуже важко перемогти Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вiсiм вiйн, на черзi дев'ята, зрозумiло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні", - заявив Трамп.
Нагадаємо, підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі.
Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".
"Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз".
Термінова заява Білого дому: Трамп не зустрінеться з Путіним
Наприклад конфлікт Індія-Пакістан. Гаряча фаза саме при "другому пришесті". І Моді сказав, що трампон навіть поруч не лежав з врегулюванням.
Я вже не згадую "мир" між Ізраїлем та ХАМАСом, який так пафосно оголосив цей "миротворець".
