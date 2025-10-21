УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
2 181 31

Підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час, - NBC News

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Планування саміту Трампа та Путіна в Будапешті наразі "призупинено", повідомив мені високопоставлений чиновник Білого дому", - написав журналіст.

Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

"Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз", - пише кореспондент.

Нагадаємо, що напередодні агентство Reuters повідомило, що саміт між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті опинився під загрозою через відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Читайте також: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу зустріч Трампа та Путіна, - Reuters

Автор: 

путін володимир (24981) саміт (835) Трамп Дональд (7463)
Топ коментарі
+7
А що таке? Хай йде - обісцють його прилюдно ще раз - йому ж в кайф. Він і так найбільш обісцяний президент в історії США - йому не звикати
показати весь коментар
21.10.2025 18:47 Відповісти
+7
І введення санкцій проти РФ і поставок томагавків Україні теж? Те, що і потрібно *****.
показати весь коментар
21.10.2025 18:48 Відповісти
+4
24 часа?
показати весь коментар
21.10.2025 18:47 Відповісти
А що таке? Хай йде - обісцють його прилюдно ще раз - йому ж в кайф. Він і так найбільш обісцяний президент в історії США - йому не звикати
показати весь коментар
21.10.2025 18:47 Відповісти
24 часа?
показати весь коментар
21.10.2025 18:47 Відповісти
путлєр вигадує нові байки, що повинні передувати половцям і печенегам? Може тоді трампону варто скористатися часом і вигадати байку, як його предок переміг змія-спокусника з райського саду? Ну щоб було про що поговорити цим двом старим шизоїдам...
показати весь коментар
21.10.2025 18:48 Відповісти
І введення санкцій проти РФ і поставок томагавків Україні теж? Те, що і потрібно *****.
показати весь коментар
21.10.2025 18:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2QI3GKvwSvk

Чому Буданов висловився наперекір прогнозам Зеленського
показати весь коментар
21.10.2025 18:49 Відповісти
бАданову не світить другий тур - от і старається.....
показати весь коментар
21.10.2025 18:58 Відповісти
Два додики із манією величі не домовилися, хто буде зверху у ліжку. А взагалі цьому ганебному блRдству не місце у Європі - хай паруються десь на просторах Монголії.
показати весь коментар
21.10.2025 18:53 Відповісти
"От бач, злякався, ******* сцикун."
показати весь коментар
21.10.2025 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jl92zmnDPpo

РОБЕРТ ДЕ НІРО - жорстоко на програмі ТБ новини тижня NSMBS про те, чи є яйця у 47-го
показати весь коментар
21.10.2025 18:54 Відповісти
🤡Це «терористичний акт»: так лошадіна пика лавров прокоментував попередження Польщі посадити літак Путіна для арешту
показати весь коментар
21.10.2025 18:54 Відповісти
Пиня публічно кинув тампона через пісю.
показати весь коментар
21.10.2025 18:55 Відповісти
Ніхто нікого не кидав. Це солодка парочка і діють вони узгоджено. По ,,темникам,, Кремля.
показати весь коментар
21.10.2025 19:00 Відповісти
Не поспішай. Ще буде весело.
показати весь коментар
21.10.2025 19:25 Відповісти
❗️Пролунали два вибухи під час перехоплення Норвезькими F-35 російських Іл-20 над Баренцевим морем - норвежці кажуть, що було так гучно, що будівлі та вікна в центрі міста Алта затремтіли.
показати весь коментар
21.10.2025 18:55 Відповісти
"Можу підтвердити, що два F-35 виконували політ, і вибухи сталися, коли вони подолали звуковий бар'єр. Більше поки сказати не можу", - розповів у коментарі Altaposten прессекретар ВПС Норвегії, майор Стьян Рен.
показати весь коментар
21.10.2025 18:58 Відповісти
аж вікна в Іл-20 повилітали
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
Звуковий бар'єр?
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
кацапню налякати
показати весь коментар
21.10.2025 19:00 Відповісти
Щоб не давати Томагавки два п…аси водять козу по хаті.
показати весь коментар
21.10.2025 18:57 Відповісти
+ +
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
Але для Трампа це буде причиною відтермінування рішення про постачання Томагавків до України. Вони з ****** цю тактику і розробляють для втирання всьому світу.
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
,А он собирался их давать????Республиканцы, которые символизируют Украине,просили Зе не спешить с этим,не подходящее время, нужно было прочитать ракеты разного калибра,а не давить на Томагавк!Об этом в прессе Западной писали.Нужно проявлять терпение а не идти на храпом.Темболее,что Трамп зол по поводу Премии.
показати весь коментар
21.10.2025 19:04 Відповісти
утром сообщали, что Рубио с лаврушей поговорили не о чём. итог этой беседы должны были передать трампу. Марк сказал. что московиты не готовы к переговорам.
показати весь коментар
21.10.2025 19:06 Відповісти
томагавків не дали, зустріч відтермінували, війна продовжується

У кремлі відкорковують (вчергове) шампанське.

"абманулі дурачка на чєтирє кулачка"
показати весь коментар
21.10.2025 19:06 Відповісти
Тампона ***** знову обісцяв
показати весь коментар
21.10.2025 19:07 Відповісти
нєнєнє!!!
не так!
тамагавки відтерміновуються на невизначений термін!
500 відсотків відтерміновуються на невизначений термін!
засідання конгресу з питань покарання причетних до війни відтерміновуються на невизначений термін!
шо там ще?
санкції на таємний нафто флот відтерміновуються на невизначений термін!
показати весь коментар
21.10.2025 19:09 Відповісти
Щоби пришвидшити перемовини та час до миру треба якомога більше надати томагавки та інші ракети Україні! І всі побачать готовність путлера до миру!
показати весь коментар
21.10.2025 19:15 Відповісти
Іншими словами-ніякого саміту не буде. На трампона знову покладено кацапський хер. Приниження США вже перейшло всі пристойні кордони. В через місяць...як ні в чому не бувало почнеться все по колу. Телефонні дзвінки..відсос трампона *****...ідіотські балачки...примус України до капітуляції в надії що вже воювати нікому... ....Просто пи₴дець.
показати весь коментар
21.10.2025 19:18 Відповісти
Ну щось мені шепоче,що ніякого саміту в Угорщині НЕБУДЕ!!!!
показати весь коментар
21.10.2025 19:27 Відповісти
 
 