Підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час, - NBC News

Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Планування саміту Трампа та Путіна в Будапешті наразі "призупинено", повідомив мені високопоставлений чиновник Білого дому", - написав журналіст.

Він додав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в понеділок, 20 жовтня, була "продуктивною".

"Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз", - пише кореспондент.

Нагадаємо, що напередодні агентство Reuters повідомило, що саміт між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті опинився під загрозою через відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

