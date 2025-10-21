Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу зустріч Трампа та Путіна, - Reuters

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті опинився під загрозою через відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два високопоставлені європейські дипломатичні джерела.

За словами співрозмовника, про можливі труднощі в організації саміту США та Росії може свідчити відтермінування зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ.

Через позицію РФ саміт може не відбутися

Джерела кажуть, що відкладення зустрічі Марко Рубіо і Сергія Лаврова є ознакою того, що Вашингтон може бути не схильним проводити саміт Трампа і Путіна, якщо Москва не відмовиться від своїх вимог.

"Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", - цитує агентство одного із співрозмовників.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

