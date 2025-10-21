УКР
Новини
Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу зустріч Трампа та Путіна, - Reuters

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті опинився під загрозою через відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні.

Про це пише агентство  Reuters із посиланням на два високопоставлені європейські дипломатичні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, про можливі труднощі в організації саміту США та Росії може свідчити відтермінування зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ.

Через позицію РФ саміт може не відбутися 

Джерела кажуть, що відкладення зустрічі Марко Рубіо і Сергія Лаврова є ознакою того, що Вашингтон може бути не схильним проводити саміт Трампа і Путіна, якщо Москва не відмовиться від своїх вимог.

"Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", - цитує агентство одного із співрозмовників.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Про загрозу якійсь зустрічі не повинно бути й мови. Тут мова повинна бути про знищення рашизму-путінізму, як явища. Але не в нашій реальності. 😕
21.10.2025 18:28 Відповісти
Завтра знову передумає.
21.10.2025 18:35 Відповісти
Весь світ бачить - Трамп хоче робити СПРАВИ разом з хйлом й на території захопленої ним України у т ч . Усі підписані договори України з Трампом про рідкоземельні теж про те саме. Трамп типу бореться проти Китаю забираючи під себе ЗНОВУ ВЕЛИКУ підарашку.
21.10.2025 18:29 Відповісти
Невже трумп прозрів швидше ніж після Анкориджа?
21.10.2025 18:26 Відповісти
Завтра знову передумає.
21.10.2025 18:35 Відповісти
Про загрозу якійсь зустрічі не повинно бути й мови. Тут мова повинна бути про знищення рашизму-путінізму, як явища. Але не в нашій реальності. 😕
21.10.2025 18:28 Відповісти
Весь світ бачить - Трамп хоче робити СПРАВИ разом з хйлом й на території захопленої ним України у т ч . Усі підписані договори України з Трампом про рідкоземельні теж про те саме. Трамп типу бореться проти Китаю забираючи під себе ЗНОВУ ВЕЛИКУ підарашку.
21.10.2025 18:29 Відповісти
21.10.2025 18:33 Відповісти
А оно где-то так и было. Когда Черчилль звонил Рузвельту на кануне войны с немцами и просил поставить военную технику за производство которой мама же и заплатила, последний втирал
про нейтралитет и про не все так однозначно. Мы имеем уникальный шанс посмотреть как бы оно все сложилось, если бы у британцев небыло Черчилля а японцы не разбомбили бы перл Харбор
21.10.2025 18:44 Відповісти
Але є й обнадійливі сподівання -
1. Чи довго ще респи чекатимуть на свій провал у майбутніх перевиборах до Палати у 2026р?
2. Чи довго старе НЕКОРОЛЬ витримає своїми нарцисоїдальними деменціями таку напругу в країні від своїх пройопів?
21.10.2025 18:43 Відповісти
Може до рудого дійде що ***** невиліковний людожер і водить його за ніс.
21.10.2025 18:30 Відповісти
Ніт. Лох - це доля. На жаль 😔 Рамп - не виняток.
21.10.2025 18:51 Відповісти
із посиланням на два високопоставлені європейські дипломатичні джерела
21.10.2025 18:31 Відповісти
Може я щось плутаю, але Зеленський начебто був категорично проти безумовного припинення вогню? Це хіба вже не дозволить путлеру переозброїтися і напасти знову?
21.10.2025 18:34 Відповісти
Да пофиг. ***** все равно своего добился. Одним звонком выиграл себе ещё месяц два. И теперь всем миров обсуждают очередную встречу которая может и не состояться, вместо томагавков и того как можно ещё наказать русню. Просто феноменально как можно нае...ть весь мир простой информационной разводкой.
21.10.2025 18:36 Відповісти
Будуть волойобитись далі - путлєру мир нах не потрібен - Трамп не спішить - війна далеко - можна перекладати відповідальність на Україну і Європу
21.10.2025 18:37 Відповісти
це не більше ніж гра путіна і трампа проти України-
21.10.2025 18:45 Відповісти
Будапештський меморандум 2! Отримайте i роспишiться.
21.10.2025 18:59 Відповісти
 
 