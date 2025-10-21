РУС
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 915 15

Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу встречу Трампа и Путина, - Reuters

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отказа Россией немедленно прекращения огня в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных европейских дипломатических источника, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, о возможных трудностях в организации саммита США и России может свидетельствовать отсрочка встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и РФ.

Из-за позиции РФ саммит может не состояться

Источники говорят, что перенос встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова является признаком того, что Вашингтон может быть не склонным проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не откажется от своих требований.

"Я думаю, что русские хотели слишком многого, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", - цитирует агентство одного из собеседников.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

путин владимир саммит Трамп Дональд прекращения огня
+5
Про загрозу якійсь зустрічі не повинно бути й мови. Тут мова повинна бути про знищення рашизму-путінізму, як явища. Але не в нашій реальності. 😕
21.10.2025 18:28 Ответить
+3
Завтра знову передумає.
21.10.2025 18:35 Ответить
+2
Весь світ бачить - Трамп хоче робити СПРАВИ разом з хйлом й на території захопленої ним України у т ч . Усі підписані договори України з Трампом про рідкоземельні теж про те саме. Трамп типу бореться проти Китаю забираючи під себе ЗНОВУ ВЕЛИКУ підарашку.
21.10.2025 18:29 Ответить
Невже трумп прозрів швидше ніж після Анкориджа?
21.10.2025 18:26 Ответить
Завтра знову передумає.
21.10.2025 18:35 Ответить
21.10.2025 18:33 Ответить
А оно где-то так и было. Когда Черчилль звонил Рузвельту на кануне войны с немцами и просил поставить военную технику за производство которой мама же и заплатила, последний втирал
про нейтралитет и про не все так однозначно. Мы имеем уникальный шанс посмотреть как бы оно все сложилось, если бы у британцев небыло Черчилля а японцы не разбомбили бы перл Харбор
21.10.2025 18:44 Ответить
Але є й обнадійливі сподівання -
1. Чи довго ще респи чекатимуть на свій провал у майбутніх перевиборах до Палати у 2026р?
2. Чи довго старе НЕКОРОЛЬ витримає своїми нарцисоїдальними деменціями таку напругу в країні від своїх пройопів?
21.10.2025 18:43 Ответить
Може до рудого дійде що ***** невиліковний людожер і водить його за ніс.
21.10.2025 18:30 Ответить
Ніт. Лох - це доля. На жаль 😔 Рамп - не виняток.
21.10.2025 18:51 Ответить
із посиланням на два високопоставлені європейські дипломатичні джерела
21.10.2025 18:31 Ответить
Може я щось плутаю, але Зеленський начебто був категорично проти безумовного припинення вогню? Це хіба вже не дозволить путлеру переозброїтися і напасти знову?
21.10.2025 18:34 Ответить
Да пофиг. ***** все равно своего добился. Одним звонком выиграл себе ещё месяц два. И теперь всем миров обсуждают очередную встречу которая может и не состояться, вместо томагавков и того как можно ещё наказать русню. Просто феноменально как можно нае...ть весь мир простой информационной разводкой.
21.10.2025 18:36 Ответить
Будуть волойобитись далі - путлєру мир нах не потрібен - Трамп не спішить - війна далеко - можна перекладати відповідальність на Україну і Європу
21.10.2025 18:37 Ответить
це не більше ніж гра путіна і трампа проти України-
21.10.2025 18:45 Ответить
Будапештський меморандум 2! Отримайте i роспишiться.
21.10.2025 18:59 Ответить
 
 