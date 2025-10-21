Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу встречу Трампа и Путина, - Reuters
Саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отказа Россией немедленно прекращения огня в Украине.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных европейских дипломатических источника, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, о возможных трудностях в организации саммита США и России может свидетельствовать отсрочка встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и РФ.
Из-за позиции РФ саммит может не состояться
Источники говорят, что перенос встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова является признаком того, что Вашингтон может быть не склонным проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не откажется от своих требований.
"Я думаю, что русские хотели слишком многого, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", - цитирует агентство одного из собеседников.
Встреча Трампа и Путина
Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.
Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.
Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.
Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про нейтралитет и про не все так однозначно. Мы имеем уникальный шанс посмотреть как бы оно все сложилось, если бы у британцев небыло Черчилля а японцы не разбомбили бы перл Харбор
1. Чи довго ще респи чекатимуть на свій провал у майбутніх перевиборах до Палати у 2026р?
2. Чи довго старе НЕКОРОЛЬ витримає своїми нарцисоїдальними деменціями таку напругу в країні від своїх пройопів?