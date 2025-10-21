Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу встречу Трампа и Путина, - Reuters

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отказа Россией немедленно прекращения огня в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных европейских дипломатических источника

По словам собеседника, о возможных трудностях в организации саммита США и России может свидетельствовать отсрочка встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и РФ.

Из-за позиции РФ саммит может не состояться

Источники говорят, что перенос встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова является признаком того, что Вашингтон может быть не склонным проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не откажется от своих требований.

"Я думаю, что русские хотели слишком многого, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", - цитирует агентство одного из собеседников.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

