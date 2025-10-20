ЕС не заинтересован в том, чтобы саммит Трампа и Путина в Будапеште принес мир, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз якобы не сосредотачивает внимание на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться в Будапеште, и не заинтересован, чтобы этот саммит принес мир для Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге 20 октября, информирует Цензор.НЕТ.

По словам венгерского дипломата, его европейские коллеги "находятся в состоянии военного психоза", а известие о встрече Трампа и Путина в Будапеште вызвало "определенное беспокойство".

"Я бы описал явление, которое царило здесь в связи с мирным саммитом в Будапеште как растерянность, беспомощность, раздражение и жалкие попытки скрыть все это... Кульминацией этого стало высказывание одного из моих коллег, что не имеет значения, какое решение будет принято в Будапеште, поскольку стратегические решения принимаются за столом Евросоюза... Ситуация такова, что ЕС и дальше не сосредотачивается на том, чтобы встреча американских и российских президентов была успешной", - сказал Сийярто.

Глава венгерской дипломатии также считает, что значительная часть европейских политиков "сделает все", что от них зависит, чтобы помешать проведению этой встречи.

"Они не сосредотачивают свое внимание на этом и не заинтересованы в том, чтобы мирная встреча в Будапеште действительно принесла мир. И из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительная часть европейских политиков сделает очень много, даже все, что от них зависит, чтобы помешать проведению этой встречи", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также отметил, что вместо того чтобы "радоваться новой американо-российской встрече на высшем уровне" и сделать еще один шаг в направлении мира в Украине, европейские политики якобы продолжают поддерживать продолжение войны.

О встрече Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем, в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

