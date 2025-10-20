РУС
ЕС не заинтересован в том, чтобы саммит Трампа и Путина в Будапеште принес мир, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз якобы не сосредотачивает внимание на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться в Будапеште, и не заинтересован, чтобы этот саммит принес мир для Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге 20 октября, информирует Цензор.НЕТ.

По словам венгерского дипломата, его европейские коллеги "находятся в состоянии военного психоза", а известие о встрече Трампа и Путина в Будапеште вызвало "определенное беспокойство".

"Я бы описал явление, которое царило здесь в связи с мирным саммитом в Будапеште как растерянность, беспомощность, раздражение и жалкие попытки скрыть все это... Кульминацией этого стало высказывание одного из моих коллег, что не имеет значения, какое решение будет принято в Будапеште, поскольку стратегические решения принимаются за столом Евросоюза... Ситуация такова, что ЕС и дальше не сосредотачивается на том, чтобы встреча американских и российских президентов была успешной", - сказал Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болгария готова предоставить воздушный коридор самолету Путина для встречи с Трампом в Будапеште

Глава венгерской дипломатии также считает, что значительная часть европейских политиков "сделает все", что от них зависит, чтобы помешать проведению этой встречи.

"Они не сосредотачивают свое внимание на этом и не заинтересованы в том, чтобы мирная встреча в Будапеште действительно принесла мир. И из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительная часть европейских политиков сделает очень много, даже все, что от них зависит, чтобы помешать проведению этой встречи", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также отметил, что вместо того чтобы "радоваться новой американо-российской встрече на высшем уровне" и сделать еще один шаг в направлении мира в Украине, европейские политики якобы продолжают поддерживать продолжение войны.

Читайте также: Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

О встрече Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем, в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Также читайте: Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

мир Україні принесе власна ядерна та хімічна зброя + ракети та дрони для доставки.
Гітлер теж так думав. Допомогли йому витрати на створеннч хімічной та ядерної зброї, чи тільки відволікло величезні ресурси?
Я не розумію що вони роблять разом з Угорщиною в ЕС? Ім місце в тайожному союзі. І чому ЕС ні чого не робить з п'ятою колоною в своєму складі.
От і мені кортіло б його запитати: для чого ж, бідосечко, ти собі по всяких Брюселях настрій псуєш? Паняй на болота - там тебе ************ справжні голуби миру.
путін міжнародний злочинець,на нього виданий ордер на арешт.сіярто і орбан готові в зад цілувати його тому що отримують в кремлі зарплату за лоббізм.
я не знаю-ці угри знаходяться в євро--а ведуть себе як вороги євро--в тому євро розуміють що ця змія за пазухою колись вкусить ядом?
Чому ЄС має радіти? - це зустріч для блізіру - путлєр ніякого миру не хоче - шей Трамп давить на Україну
Сійярто висійярався
Насіярту- рятівник, мля.
бл.дь добряче платить ,цьому сраялто кремль ...
Сіярто мав на увазі русскій мір
Зазначений "саміт" спрямований не на забезпечення миру, а на примус України до капітуляції. Угорщина прагне мати на сході слабку понівечену жертву, і у цьому нічим не відрізняється від гієни.
