Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах США и России в Венгрии по завершению российской агрессии против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, об этом он сказал на пресс-конференции в Словении.
Макрон в целом приветствовал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште, но заявил, что к ней должны быть привлечены украинцы и европейцы.
"С того момента, как они обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом переговоров", - подчеркнул президент Франции.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
а нічого іншого і не буде
На на ухилянта, надії ніякої, бо йому, як і приблудам95, Акакаяразніца…
А Захисникам України допомагають Західні Партнери, а не помічники ригоАНАЛЬНИХ, що переховуються в Урядовому кварталі, як зеленський з 2014-15 року!!
Пакт Молотова-Рібентропа 2.0
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..