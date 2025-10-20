РУС
Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах США и России в Венгрии по завершению российской агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, об этом он сказал на пресс-конференции в Словении.

Макрон в целом приветствовал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште, но заявил, что к ней должны быть привлечены украинцы и европейцы.

"С того момента, как они обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом переговоров", - подчеркнул президент Франции.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Це ж було вже.
20.10.2025 19:03
Давненько Шашличний не літав до Макрона "обсудити посилення ППО".
20.10.2025 19:03
Все що треба знати про трампа . Іржаве мудило відправило Аргентині 40 млрд , при цьому пообіцявши закупити оптом всю її яловичину . Коли американські фермери підняли брови , що це за х..ня мовляв ,, а як же ми , іржаве мудило не моргнувши оком видало наступне - допомогти Аргентині вкрай необхідно , бо вона бореться за своє виживання , то ж ви вже якось потерпіть мовляв . ! Тобто на його думку , за виживання бореться Аргентина а не Україна .!
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..
20.10.2025 19:16
Вірні союзники завжди мають бути разом, аякже.
20.10.2025 19:06
А нашо? Там буде щось цікаве? Путін передасть вимоги які не мінялись НІКОЛИ, Трамп почне схиляти до капітуляції, після чого йому почнуть розказувати що він кретин - ВСЕ ЯК ЗАВЖДИ.

а нічого іншого і не буде
20.10.2025 19:09
Франція і Макрон та інші Західні Партнери, праві!!
На на ухилянта, надії ніякої, бо йому, як і приблудам95, Акакаяразніца…
20.10.2025 19:10
В чому вони праві. Вони чудово бачать що Україна програє війну і при цьому абсолютно нічого не роблять щоб це припинити. Вони просто чекають поки буде колапс на фронті а потім скажуть ну ми зробили все що могли і почнуть далі співпрацювати з рашкою з чистою совістю.
20.10.2025 19:48
Заспокійливе треба вживати друже!!
А Захисникам України допомагають Західні Партнери, а не помічники ригоАНАЛЬНИХ, що переховуються в Урядовому кварталі, як зеленський з 2014-15 року!!
20.10.2025 19:56
Трамп втілює мрію Путіна ділити Європу на двох, за відсутності самих європейців.
Пакт Молотова-Рібентропа 2.0
20.10.2025 19:10
На трьох. Тов. Сі (чи хто там буде після нього) не дасть обійти Піднебесну частуванням.
20.10.2025 19:28
Європа нехай спершу з під столу рашки вилізе.
20.10.2025 19:12
от візьми слухавку та набери Трампа і скажи це-чи вже так лячно шо круассан зі рта випав?!
20.10.2025 19:16
Все що треба знати про трампа . Іржаве мудило відправило Аргентині 40 млрд , при цьому пообіцявши закупити оптом всю її яловичину . Коли американські фермери підняли брови , що це за х..ня мовляв ,, а як же ми , іржаве мудило не моргнувши оком видало наступне - допомогти Аргентині вкрай необхідно , бо вона бореться за своє виживання , то ж ви вже якось потерпіть мовляв . ! Тобто на його думку , за виживання бореться Аргентина а не Україна .!
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..
20.10.2025 19:16
Черговий потужний заклик Макрона у всесвіт. Я теж можу заявити, що росія має розпастись, а Україна - забрати свої історичні території. Я вже Макрон?
20.10.2025 19:17
якось же величайший зможе і сам відлизати другу
20.10.2025 19:19
Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й путіна. Принаймні можна гуртом зв'язати путіна і віддати до МКС у Гаагу)
20.10.2025 19:20
Нет, лучше расклад когда ***** будет под столом...
20.10.2025 19:24
Чого саме досягла Європа на будь-яких переговорах до цього?
20.10.2025 19:24
Bravo Macron !Настоящий друг и союзник Украины.
20.10.2025 19:32
У тебя корону из Лувра спёрли, сидишь ушами хлопаешь.
20.10.2025 19:35
Он, як потекло *********** лайно по мережі!!
20.10.2025 19:58
Я не шучу, реально обнесли Лувр.
20.10.2025 20:02
Так допомагай Франції, шукати цих **********!!
20.10.2025 20:08
Уже можно начинать помогать?
20.10.2025 20:09
Єдиним переговорником на цій зустрічі має бути український снайпер який замочить те ***** ***** .
20.10.2025 19:40
 
 