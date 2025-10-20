Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах США и России в Венгрии по завершению российской агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, об этом он сказал на пресс-конференции в Словении.

Макрон в целом приветствовал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште, но заявил, что к ней должны быть привлечены украинцы и европейцы.

"С того момента, как они обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом переговоров", - подчеркнул президент Франции.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

