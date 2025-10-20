Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что страна не получала ни одного запроса на перелет российского диктатора Владимира Путина в Будапешт, где планируется его встреча с Дональдом Трампом.

Так, министра спросили, предоставит ли Румыния доступ к воздушному пространству самолету Путина для прибытия в Будапешт.

"Пока что такого запроса не подано, и ни одного полета или присутствия в связи с этим не подтверждено. Но сосредоточимся на основах, а именно на хорошей практике для Путина - запрашивать разрешение перед входом в европейское воздушное пространство", - отметила Цою.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть более чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

