Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою
Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что страна не получала ни одного запроса на перелет российского диктатора Владимира Путина в Будапешт, где планируется его встреча с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
Так, министра спросили, предоставит ли Румыния доступ к воздушному пространству самолету Путина для прибытия в Будапешт.
"Пока что такого запроса не подано, и ни одного полета или присутствия в связи с этим не подтверждено. Но сосредоточимся на основах, а именно на хорошей практике для Путина - запрашивать разрешение перед входом в европейское воздушное пространство", - отметила Цою.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
Ордер МУС для Путина
МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть более чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.
Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.
В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.
