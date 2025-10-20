РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 354 12

Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою

В Румынии сделали заявление о визите Путина в Венгрию

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что страна не получала ни одного запроса на перелет российского диктатора Владимира Путина в Будапешт, где планируется его встреча с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Так, министра спросили, предоставит ли Румыния доступ к воздушному пространству самолету Путина для прибытия в Будапешт.

"Пока что такого запроса не подано, и ни одного полета или присутствия в связи с этим не подтверждено. Но сосредоточимся на основах, а именно на хорошей практике для Путина - запрашивать разрешение перед входом в европейское воздушное пространство", - отметила Цою.

Читайте: Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Также читайте: Путин должен предстать перед трибуналом в Гааге, а не в Будапеште, - глава МИД Литвы Будрис

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть более чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

путин владимир (32337) Румыния (1177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
значить будуть збивати
показать весь комментарий
20.10.2025 16:58 Ответить
+4
Нехай летить над Україною. ЗСУ дозволяєть.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:07 Ответить
+3
Треба обʼявити нагороду у мільярд євро тому хто зібʼє літак хутина ‼️
показать весь комментарий
20.10.2025 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значить будуть збивати
показать весь комментарий
20.10.2025 16:58 Ответить
Таак, будуть...

"Поки що такого запиту не подано, і жодного польоту чи присутності у зв'язку з цим не підтверджено. Але зосередьмося на основах, а саме на гарній практиці"
показать весь комментарий
20.10.2025 17:00 Ответить
Тю, так нехай машиною їде, через Харків. Тільки треба перший наш блокпост попередити, щоб пропустили.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:04 Ответить
***** буде трансферити на мадярщину трубою без жодних дозволів
показать весь комментарий
20.10.2025 17:00 Ответить
Translator

Да не грайте ось ці ігри. Трампон скаже, ви нажаль, будете телепати хвостиком.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:02 Ответить
Трамп любить переможців. Якщо ***** впаде то Трамп скаже що це він його хитро заманив.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:58 Ответить
Збийте на фер ту лису гидоту - стільки людей згубила у світі .
показать весь комментарий
20.10.2025 17:02 Ответить
Треба обʼявити нагороду у мільярд євро тому хто зібʼє літак хутина ‼️
показать весь комментарий
20.10.2025 17:04 Ответить
Нехай летить над Україною. ЗСУ дозволяєть.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 17:08 Ответить
Хай пише листа на Буданова, Малюка, та Командування Повітряних Сил. Вони розглянуть.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:56 Ответить
Та хай дають! Але тіко через повітряний простір України!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:57 Ответить
 
 