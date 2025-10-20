Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро
Визит российского диктатора Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будем откровенны, присутствие Владимира Путина на территории Европейского Союза будет иметь смысл только в том случае, если оно приведет к немедленному и безусловному прекращению огня. Более того, Путину выгодно согласиться на немедленное прекращение огня, ведь время играет против него", - сказал глава МИД Франции перед встречей министров стран ЕС в Люксембурге.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
