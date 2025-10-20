РУС
Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

Встреча Трампа и Путина может быть полезной, считают во Франции

Визит российского диктатора Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем откровенны, присутствие Владимира Путина на территории Европейского Союза будет иметь смысл только в том случае, если оно приведет к немедленному и безусловному прекращению огня. Более того, Путину выгодно согласиться на немедленное прекращение огня, ведь время играет против него", - сказал глава МИД Франции перед встречей министров стран ЕС в Люксембурге.

Читайте: Путин должен предстать перед трибуналом в Гааге, а не в Будапеште, - глава МИД Литвы Будрис

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Также читайте: Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

путин владимир (32337) Трамп Дональд (6888) Барро Жан-Ноэль (59)
+2
А чому до припинення вогню не призвела вся ваша потужна підтримка і тиск язиками на росію?
Ви самі точно робите все правильно, і точно саме для припинення вогню, так?
20.10.2025 14:55 Ответить
+2
так в нас є одне таке .. Гнидота Оманський

20.10.2025 14:58 Ответить
+2
Так, поки на це насрати США, то усім іншим також.
20.10.2025 15:17 Ответить
А чому до припинення вогню не призвела вся ваша потужна підтримка і тиск язиками на росію?
Ви самі точно робите все правильно, і точно саме для припинення вогню, так?
20.10.2025 14:55 Ответить
Питання не в тому, питання в тому, хто саме! не хоче цього припинення, І ось поки вОно! його не захоче, ця війна не припиниться. А що стосується так би мовити Їх, то ви мабуть забули, то зовсім не їхня війна. і варто рудому не дай Боже остаточно вмити руки, то подивитесь що буде через місяць, і ось тому, я б стримувався від таких пред'яви Європі,
20.10.2025 15:06 Ответить
" Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо" ... пуйло "випадково" "поламається" десь по дорозі...
20.10.2025 16:10 Ответить
так в нас є одне таке .. Гнидота Оманський

20.10.2025 14:58 Ответить
Всі знають що путін не припинить війну, навіщо ці пусті надії на фантастичні результати зустрічи двох ідіотів?
20.10.2025 14:59 Ответить
Трамп може бути ким угодно, але вн точно не ідіот, і якщо сторони, там, на рівні Рубіо, не домовляться про припинення, то в жодний будапешт, трампон просто не поїде.
20.10.2025 15:10 Ответить
Він уже й у жоден Анкоридж просто не їздив.
20.10.2025 15:26 Ответить
Я так зрозумів, що на МКС всім насрати з великої гори, чи той самий суд подасть в розшук тих хто укриває злочинців.
20.10.2025 15:08 Ответить
Так, поки на це насрати США, то усім іншим також.
20.10.2025 15:17 Ответить
Європейцям мало б бути важливим не пустити упиря на свою територію і захистити свої кордони від військового злочинця. Мало б бути сказано, що користь від візиту сумнівна, а порушення наших кордонів буде політичним злочином. Тому хай трамп шукає інше місце.
20.10.2025 15:09 Ответить
Цей візит матиме сенс, якщо його не побояться заарештувати!
20.10.2025 15:12 Ответить
І ще більший сенс, якщо літачок по дорозі розіб'ється (Смоленськ 2).
20.10.2025 15:28 Ответить
Пригожин наготував жратви для прийому путіна !!!
20.10.2025 16:01 Ответить
якщо буде введено стан припинення вогню - путін втратить можливість керувати конфліктом.всі це знають.
20.10.2025 15:19 Ответить
Потрібно заборонити у всьому світі осібам старше 65 років займати будь які державні посади. Можуть консультувати, радити, але приймати відповідальні рішення старі не повинні, бо за наслідки вони не відповідають і притягнути з того світу до відповідальності ще нікого не вдалося...
20.10.2025 15:21 Ответить
Ну до припинення вогню зі сторони України внаслідок того що Україні не дали далекобійної зброї ці перемовини вже привели. Якщо світ хоче повного знищення України то тоді да, перемовини можна вважати кроком до закінчення війни. Я тільки не розумію чому 100 років назад Гітлеру не дали закінчити війну? Навіщо московському режиму дали Лендліз?
20.10.2025 15:40 Ответить
 
 